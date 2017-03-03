2.Küme’de heyecan artıyor

2.Küme’de 4’üncü hafta maçları oynanıyor.

Özellikle ara transferde takımları kadroların güçlendirdi, ligde şampiyonluk ve Play-Off yarışının da çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Ligde heyecan bugün A, C, E ve Gebze H Grubu’nda yaşanacak.

AKMEŞESPOR, UZUNÇİFTLİKSPOR İLE CEPHANELİK’TE KARŞILAŞACAK

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken, hedefini 1.Küme olarak belirleyen Akmeşespor, geçen haftayı bay geçmişti. İlk iki maçından 6 puan çıkaran Yeşil-Siyahlı ekip, bugün 4 puanlı Uzunçiftlikspor ile karşılaşacak. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Maşukiyespor ile Sarımeşespor puan mücadelesi yapacak. Bir zamanlar Kocaeli futbolunda söz sahibi olan bu iki takımın maçı Maşukiye Stadı’nda 13.00’de başlayacak.

İZMİT GB-DERİNCE GB

C Grubu’nda ilk üç maçını kazanan İzmit GB, ile son iki maçından 6 puan çıkaran Derince GB, kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaşacak. Ara transferde kadrosuna takviye yapan Derince GB, grubun iddialı takımları arasında yer alıyor. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. Bu grubun bir diğer maçında ise 4 puanlı Acısuspor, 3 puanı bulunan İzmit Kalespor ile oynuyor. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de start alacak.

BAĞDAT, YILMAZSPOR’U AĞIRLIYOR

İlimizin en eski ve köklü amatör kulüplerinden olan Bağdatspor, bu sezon çok iddialı bir takım kurdu, hedefini de 1.Küme olarak belirledi. İlk 3 maçından galibiyetle ayrılan Kırmızı-Siyahlı ekip, bu akşamda Cephanelik Stadı’ndaki maçta Yılmazspor’u konuk edecek. Bağdatspor, 19.00’da başlayacak maçın kesin favorisi. Bu grubun diğer maçında, alt sıralarda yer alan Yeniyalıspor ile Fatih Neşespor, Esentepe Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta galibiyet arayacaklar.

YUVACIK İLE GÖLCÜK İY BAŞİSKELE STADI’NDA

E Grubu’nda 4’üncü hafta çok önemli bir maça sahne oluyor. İlk iki maçını kazanan, geçen hafta İzmit Sanayispor’a yenilen Yuvacıkspor, 2’de 2 yapan Gölcük İY’yi ağırlayacak. Kazanan takımın şampiyonluk yarışında çok önemli avantaj sağlayacağı karşılaşma Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda 15.00’de başlayacak. E Grubu’nun diğer iki karşılaşması Karamürsel Stadı’nda oynanacak. 17.00'de Pazarköyspor ile İzmit Sanayispor, 19.00’da da Yalakderespor ile Tepeköy Defnespor takımları kozlarını paylaşacak.