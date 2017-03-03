  • BIST 89.523
  • Altın 147,028
  • Dolar 3,7226
  • Euro 3,9316
  • Kocaeli 11 °C

2.Küme’de heyecan artıyor

»
2.Küme’de heyecan artıyor
2.Küme’de 4’üncü hafta maçları oynanıyor.

Özellikle ara transferde takımları kadroların güçlendirdi, ligde şampiyonluk ve Play-Off yarışının da çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Ligde heyecan bugün A, C, E ve Gebze H Grubu’nda yaşanacak.

AKMEŞESPOR, UZUNÇİFTLİKSPOR İLE CEPHANELİK’TE KARŞILAŞACAK

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken, hedefini 1.Küme olarak belirleyen Akmeşespor, geçen haftayı bay geçmişti. İlk iki maçından 6 puan çıkaran Yeşil-Siyahlı ekip, bugün 4 puanlı Uzunçiftlikspor ile karşılaşacak. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Maşukiyespor ile Sarımeşespor puan mücadelesi yapacak. Bir zamanlar Kocaeli futbolunda söz sahibi olan bu iki takımın maçı Maşukiye Stadı’nda 13.00’de başlayacak.

İZMİT GB-DERİNCE GB

C Grubu’nda ilk üç maçını kazanan İzmit GB, ile son iki maçından 6 puan çıkaran Derince GB, kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaşacak. Ara transferde kadrosuna takviye yapan Derince GB, grubun iddialı takımları arasında yer alıyor. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. Bu grubun bir diğer maçında ise 4 puanlı Acısuspor, 3 puanı bulunan İzmit Kalespor ile oynuyor. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de start alacak.

BAĞDAT, YILMAZSPOR’U AĞIRLIYOR

İlimizin en eski ve köklü amatör kulüplerinden olan Bağdatspor, bu sezon çok iddialı bir takım kurdu, hedefini de 1.Küme olarak belirledi. İlk 3 maçından galibiyetle ayrılan Kırmızı-Siyahlı ekip, bu akşamda Cephanelik Stadı’ndaki maçta Yılmazspor’u konuk edecek. Bağdatspor, 19.00’da başlayacak maçın kesin favorisi. Bu grubun diğer maçında, alt sıralarda yer alan Yeniyalıspor ile Fatih Neşespor, Esentepe Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta galibiyet arayacaklar.

YUVACIK İLE GÖLCÜK İY BAŞİSKELE STADI’NDA

E Grubu’nda 4’üncü hafta çok önemli bir maça sahne oluyor. İlk iki maçını kazanan, geçen hafta İzmit Sanayispor’a yenilen Yuvacıkspor, 2’de 2 yapan Gölcük İY’yi ağırlayacak. Kazanan takımın şampiyonluk yarışında çok önemli avantaj sağlayacağı karşılaşma Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda 15.00’de başlayacak. E Grubu’nun diğer iki karşılaşması Karamürsel Stadı’nda oynanacak. 17.00'de Pazarköyspor ile İzmit Sanayispor, 19.00’da da Yalakderespor ile Tepeköy Defnespor takımları kozlarını paylaşacak.

Bu haber toplam 55 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıldızlar futbolda finalin adı kondu03 Mart 2017 Cuma 17:07
  • 2.Küme’de heyecan artıyor03 Mart 2017 Cuma 17:04
  • Karamürsel, geleceğin takımın kurdu03 Mart 2017 Cuma 17:02
  • Bağçeşme gençlere güveniyor03 Mart 2017 Cuma 16:59
  • Kireçocakları transfer yapmadı03 Mart 2017 Cuma 16:57
  • Şenelli, “Her takım gibi bizde iddialıyız”03 Mart 2017 Cuma 16:56
  • Başiskele 3 takviye yaptı03 Mart 2017 Cuma 16:54
  • Suadiyespor, 1937 Seka’dan Sedat ve Burak’ı transfer etti03 Mart 2017 Cuma 16:52
  • 1.Küme Play-Off start alıyor03 Mart 2017 Cuma 16:48
  • U-19 Ligi’nde İhsaniyespor Play-Off’ta, Yavuz küme düştü03 Mart 2017 Cuma 16:32
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Koşup gelen kadar, kaçıp giden var
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti