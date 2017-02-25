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2.Küme’de heyecan B, D ve F grubu maçları ile devam ediyor

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2.Küme’de heyecan B, D ve F grubu maçları ile devam ediyor
2.Küme’de takımlar 3’üncü hafta maçları oynanıyor.

3’üncü haftada heyecan merkezde B, D ve F Grubu’nda yaşanacak. Günün en önemli maçı da D Grubu’nda Selanikspor ile Arslanbey Organize Sanayispor arasında oynanacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

ARSLANBEY BEL-MERTSPOR

B Grubu’nda sezona çok iyi başlayan, 2’de 2 yapan Arslanbey Belediyespor ile ilk maçından galip ayrılan Mertspor, Arslanbey Stadı’ndaki maçta kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışı yapan iki takımın mücadelesi 18.00’de start alacak. Bu gruba dahli bir diğer maçta da Kirazlıyalıspor ile Eşmespor karşılaşacak. Hereke Erkin Akkaş Stadı’ndaki karşılaşma 13.00’te başlayacak.

B.DAMLASPOR SAHNE ALIYOR

Bu sezon Başiskele İlçesi’nde kurulan, ilk kez 2.Küme’ye katılan Damlaspor, ilk hafta rakibi K.Barbarosspor çekildiği için 3-0 hükmen kazanmış, geçen haftayı ise bay geçmişti. Damlaspor, bu sezon ilk kez sahaya çıkacak, Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda 17.00’de K.Akçatspor’u konuk edecek. Bu maçtan öncede A.Yeniköy ile G.Şirinköyspor takımları karşı karşıya gelecek. 

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