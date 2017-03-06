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2.Küme’de heyecan sürüyor

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2.Küme’de heyecan sürüyor
2.Amatör Küme’de 4.hafta dün B, D ve F grubu maçlarıyla tamamlandı.

B Grubunda Arslanbey Belediyespor oynadığı üç maçını da kazanarak zirveye yerleşmişti. Lige iyi bir giriş yapan Arslanbey Belediyespor pazar günü Uzuntarlaspor karşısına çıktı. Maç 5-3 Aslanbay Belediye’nin üstünlüğüyle devam eden maçın 82.dakikada elektrik kesintisi nedeniyle tatil oldu. Kalan süre daha sonra oynanacak.  İkinci sıradaki Kirazlıyalıspor ise Mertspor deplasmanından 1-1’lik skorla döndü. Şirintepe GB haftayı dinlenerek geçirdi. 

ÖZYAPI İLE KADIKÖY BAŞA BAŞ
D Grubunda iki takım arasında müthiş çekişme var. Lider Arslanbey Organizespor ile Kadıköyspor haftayı 3’er puanla kapattılar ve 10’ar puanla zirvede kol kola yer alıyorlar. Grubun diğer kazanan takımı ise Körfez İlçesi Birlikspor’u deplasmanda 3-0 yenen Yeni Kandıraspor oldu. F Grubunda da üç takım arasında liderlik için kıyasıya bir yarış var. Lider Damlarspor deplasmanda Kızderbentspor’u da 4-1 yenerek yerini korudu. Lideri yakından takip eden A.Yeniköyspor zorlu Ulaşlıspor deplasmanında rakibini tek golle geçti. Gölcük Şirinköyspor da hükmen galibiyetle haftayı kapattı.

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