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2.Küme’de ikinci yarı sürprizlerle başladı

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2.Küme’de ikinci yarı sürprizlerle başladı
2.Küme’de ligin ikinci yarısı B, D ve F Grubu’nda oynanan maçlarla start aldı.

Sürpriz sonuçlarında alındığı 2.Küme’de, zirveye oynayan takımlar puan kaybı yaşadı. D Grubu’nun zirvesinde yer alan Arslanbey Organize Sanayispor, cezalı maçında Derince Stadı’nda konuk ettiği Yeni Kandıraspor’a 9-+4’de yediği golle 2-1 mağlup oldu.

KYÖDSPOR VE K.ATEŞSPOR PUN KAYBETTİ

B Grubu’nda ligin ilk yarısının son maçında lider Arslanbey Belediyespor’u yenen, puan farkın 1’e indiren KYÖD Spor, bu kez Kirazlıyalıspor karşısında 2-2 berabere kaldı, zirve ile arasındaki puan farkı yerine 3’e çıktı. Son haftaların formda takımı Köseköy Ateşspor da, liderlik şansını kullanamadı, Kadıköyspor’a 2-1 yenildi, zirve yarışında çok büyük darbe aldı.

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