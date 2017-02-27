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2.Küme’de Kavaklı ve Yuvacık çarpıldı

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2.Küme’de Kavaklı ve Yuvacık çarpıldı
2.Küme’de 3’üncü hafta heyecanı önceki gün oynanan A, C, E ve H Grubu maçları ile tamamlandı.

E Grubu’nda ilk iki maçı kazanan Kavaklıspor ile Yuvacıkspor, önceki günkü maçlarından mağlup ayrıldı. Kavaklıspor, Gölcük İY’ye 2-0 yenildi. Yuvacıkspor da, ara transferde kadrosuna takviye yapan İzmit Sanayispor’a 2-1 kaybetti.

TAKVİYELİ SANAYİSPOR YUVACIKSPOR’U YENDİ

Geçen yıl 1.Küme’der düşen, bu sezonda 2.Küme’ye son anda katılan İzmit Sanayispor, ilk iki maçından mağlup ayrılmıştı. Transferin son günü kadrosuna takviye yapan İzmit Sanayispor, Taşköprü Birlikspor’dan Emre Palaz ve Mehmet Çetin gibi tecrübeli isimleri aldı. Turuncu-Siyahlı ekip, Büyükşehir Tesisleri’nde oynanan maçta ilk iki haftanın galibi Yavuzspor’u 2-1 ile geçti. Bir maçı eksik Gölcük İY’de, Kavaklıspor’u 2-0 yendi, iddiasını ortaya koydu. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Tepeköy Defne, Pazarköyspor’u 4-1 yendi, ligde ilk galibiyetini aldı.

MAP KAVAKLI 3’TE 3 YAPTI

Bu sezon 2.Küme’nin en iddialı takımları arasında gösterilen MAP Kavaklıspor, önceki günde M.Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği Maşukiyespor’u 2-1 yendi, lige fırtına gibi başlangıç yaptı. Bu grupta ilk iki maçını kazanan Akmeşespor’un bay olduğu haftada, Derbent Esnafspor da, Arslanbey Stadı’ndaki maçta Sarımeşespor’u tek golle geçti, ligde ikinci galibiyetini aldı. Uzunçiftlikspor da ligden çekilen Körfez Atılımspor’a 3-0 hükmen galip geldi.

BAĞDATSPOR KOLTUĞUN YENİ SAHİBİ

2.Küme C Grubu’nda daha ilk haftalarda Bağdatspor ile İzmit GB arasında çok büyük çekişme yaşanıyor. Geçen hafta averajla zirvede yer alan İzmit GB, önceki gün Yılmazspor’u 3-1 mağlup etti. Bu sezon Erkan Gürdal’ın çalıştırdığı Bağdatspor ise İzmit Kalespor’u 5-0 gibi farklı skorla yendi, grubun yeni lideri oldu. Bu gruba dahil bir diğer maçta iki denk kuvvetlerin maçında Fatih Neşespor ile Acısuspor takımları 2-2 berabere kaldı.  Derince GB ise Yeniyalıspor’u 3-1 mağlup etti.

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