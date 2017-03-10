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2.Küme’de kolay maç yok

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2.Küme’de kolay maç yok
2.Küme’de 5’inci hafta maçları oynanıyor.

Heyecan B, D, F ve G Grubu’nda oynanacak maçlarla devam edecek. D Grubu’nda üst sıralarda yer alan Kadıköyspor, yarıştan kopmak istemeyen İzmit FK ile karşılaşacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. Günün bir diğer önemli maçında Başiskele Damlar ile G.Şirinköy karşılaşacak.

KYÖDSPOR, MERTSPOR SINAVINDA
B Grubu’nda son iki maçından galip ayrılan zirve yarışına ortak olan KYÖD Spor, geçen hafta Kirazlıyalıspor ile berabere kalan Mertspor karşısında sınav verecek. 7 puanlı KYÖD Spor ile 4 puanlı Mertspor arasındaki karşılaşma M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 15.00’de başlayacak. B Grubu’na dahil bir diğer maçta da Kirazlıyalıspor ile Uzuntarlaspor karşılaşacak. Hereke Erkin Akkaş Stadı’ndaki karşılaşmanı başlama saati 16.00 olarak açıklandı. Grubun alt sırasında bulunan Şirintepe GB ile Eşmespor arasındaki maçta Avni Kalkavan Stadı’nda 19.00’da start alacak.

LİDER ARS.ORGANİZE ESENTEPE’DE
D Grubu’nda sezona çok iyi başlayan, 4’de 4 yapan Arslanbey Organize Sanayispor, günü Körfez İlçesi Birlikspor deplasmanında geçirecek. Bu sezon hedefini 1.Küme olarak belirleyen Bordo-Mavili ekip, Esentepe Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçtan galibiyet bekliyor. Uzun yıllar sonra yeniden futbolda faaliyetlerine başlayan Köseköy Ateşspor da, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda lige çok iyi başlayamayan Selanikspor ile oynayacak. Maçın başlama saati 19.00.

BAŞİSKELE’DE LİDERLİK MAÇI
F Grubu’nda ilk üç maçını kazanan; puan kaybetmeyen Başiskele Damlarspor ile G.Şirinköyspor, zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada kozlarını paylaşacak. 3’de 3 yapan iki takım Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki maçı kazanıp, şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak isteyecek. Grubun bir diğer maçta da iki Karamürsel takımı K.Akçatspor ile Kızderbentspor arasındaki maçında çekişmeli geçmesi bekleniyor. İki denk kuvvetin maçı Karamürsel Stadı’nda 17.00’de başlayacak.

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