2.Küme’de kura günü

Yerel futbol büyükler kategorisinde en alt lig olan 2.Amatör Küme’nin 2016-17 sezonu kuraları yarın çekilecek.

Hasan Doğan Amatör Evi ASKF Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan toplantı saat 18.00’de başlayacak. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ligde mücadele edecek takımların birer yetkilisinin kura çekimine katılmasını istedi.

Ligde bu sezon 60 takım yer alıyor. 8 grupta oynanacak maçların ardından şampiyonlar 1.Küme vizesi alırken, 8 veya 16 takım arasında oynanacak Play-Off elemelerinin ardından 2 takım daha bu hakkı elde edecek. Ligin start tarihi yarın netleşecek. Sezon başı planlamasında ligin 21-22 Ocak haftasında başlayacağı belirtilmişti.

Ancak tertip kurulu kar yağışı nedeniyle iki haftalık gecikme olduğu için ligi bir hafta sonra yani 28-29 Ocak haftasında başlatmayı düşünüyor. Kulüplerin de buna olumlu bakması bekleniyor. 2.Küme’de büyük yaş kontenjan uygulaması yok. Takımlar esame listelerine 1998 doğumlu iki futbolcu yazmak zorunda. Kura çekimine taban birlikleri başkanlarının da katılması bekleniyor.

