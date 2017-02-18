2.Küme’de pazar mesaisi

Geçen hafta start alan 2.Küme’de ikinci hafta heyecanı B, D ve F Grubu’nda oynanacak maçlarla tamamlanacak. Avni Kalkavan ve Cephanelik Stadı’nın gündeminde iki maç var.

İZMİT FK-SELANİKSPOR

2.Küme D Grubu’nda ilk maçlarını kazanan İzmit FK ile Selanikspor, ikinci hafta maçında kozlarını Avni Kalkavan Stadı’nda paylaşacak. 17.00’de başlayacak maçın çekişmeli geçmesi bekleniyor. Bu sahada oynanacak bir diğer maçta da Şirintepe GB ile Kirazlıyalıspor karşılaşacak. Bu maçın başlama saati de 15.00 olarak belirlendi. D Grubu’na dahil maçta da Arslanbey Organize Sanayispor ile Beşyol Zabıtanspor takımları Arslanbey Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta ilk puanlarını almaya çalışacaklar.

MERTSPOR-UZUNTARLASPOR

Bu sezon ilk kez futbolda faaliyetlerine başlayan Uzuntarla’nın 2.Küme’deki temsilcisi Uzuntarlaspor, ilk haftayı bay geçen Mertspor’a konuk olacak. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. Bu sahada günün son maçında ise Kadıköyspor ile Yeni Kandıraspor karşılaşacak. Geçen yılda 2.Küme’de aynı grupta yer alan iki takımın mücadelesi 19.00’da start alacak. F Grubu’na dahil iki maçın biri Değirmendere Stadı’nda G.Şirinköy ile Ulaşlıspor, diğeri ise Karamürsel Stadı’nda Kızderbent-A.Yeniköy arasında oynanacak.