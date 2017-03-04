2.Küme’de pazar mesaisi

D Grubu’nda üst sıralardan kopmak istemeyen Kadıköyspor ile İzmit Selanikspor karşı karşıya gelecek. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak.
MERTSPOR, KİRAZLIYALI İLE OYNUYOR
B Grubu’nda iki maçta 3 puan toplayan Mertspor, üçüncü maçında Kirazlıyalıspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan, ikinci sırada yer alan Kirazlıyalıspor için de yarınki karşılaşma çok büyük önem taşıyor. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak. B Grubunu zirvesinde yer alan, 3’te 3 yapan Arslanbey Belediyespor ise ligin yeni takımı Uzuntarlaspor ile karşılaşacak. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da start alacak. Bu maçtan öncesi de Eşmespor ile KYÖD Spor takımları puan mücadelesi yapacak.
D GRUBU MAÇLARI ARSLANBEY STADI’NDA
2.Küme D Grubu’na dahil 4’üncü haftanın iki müsabakası Arslanbey Stadı’nda oynanacak. Ligin ilk sırasında yer alan, 3 maçta 7 puan toplayan Arslanbey Organize Sanayispor, geçen hafta Körfez İlçesi Birlikspor’a mağlup olan İzmit FK ile oynuyor. 17.00’de başlayacak maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. D Grubu’na dahil bu sahada oynanacak bir diğer maçta da Köseköy Ateşspor ile Beşyol Zabıtanspor takımları karşılaşacak. Son transferlerle kadrosunu güçlendiren Köseköy Ateşspor, 1 puanlı Zabıtan karşısında galip gelmek isteyecek.
KADIKÖYSPOR İLE SELANİKSPOR’UN BULUŞMASI M.ALİ KAĞITÇI STADI’NDA
2.Küme D Grubu’nun iki renkli takımı Kadıköyspor ile Selanikspor, 4’üncü haftanı maçında M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaşacak. Geçen hafta gollü geçen maçta Beşyol Zabıtanspor ile 3-3 berabere kalan Kadıköyspor, sahasında Arslanbey Organize Sanayispor’a 1-0 mağlup olan Selanikspor arasındaki maçında çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Bu grubun diğer maçında Körfez İlçesi Birlikspor ile Yeni Kandıraspor takımları Esentepe Stadı’nda puan mücadelesi yapacak.
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