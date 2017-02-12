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2.Küme’den gollü start

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2.Küme’den gollü start
2.Küme’de ilk maçları oynanıyor.

Merkez gruplarında cumartesi günü B, D ve F Grubu’na dahil kaçlar vardı. D Grubu’nda Beşyol Zabıtan ile İzmit FK arasındaki karşılaşma çok büyük çekişmeye sahne oldu. İzmit FK, rakibine 3-2 üstünlük sağladı.

SELANİKSPOR KAZANDI

Daha önceki yıllarda 1.Küme’de yer alan Selanikspor, 2.Küme’de ilk maçından galip geldi. Mavi-Beyazlı ekip, grubun genç ekiplerinden Körfez İlçesi Birlikspor’u 5-2 yendi. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Yeni Kandıraspor ile Arslanbey Organize Sanayispor takımları karşılaştı. Kandıra Stadı’ndaki karşılaşma 1-1 sona erdi. Ligin yeni takımı Köseköy Ateşspor, Arslanbey Stadı’ndaki maçta Kadıköyspor’a 2-1 mağlup oldu. Uzuntarlaspor da, Eşmespor’u 5-1 yendi.

ARSLANBEY VE A.YENİKÖY FARK ATTI

2.Küme’nin ilk hafta maçlarında bol gol vardı. B Grubu’nda çok iddialı bir takım kuran Arslenbey Belediyespor, sahasında Şirintepe GB ile oynadığı karşılaşmayı 8-0 kazandı. F Grubu’na dahil maçta da A.Yeniköyspor ile Karamürsel Akçatspor karşılaştı. Ev sahibi  A.Yeniköyspor, maçtan 10-0 gelip ayrıldı. Karamürsel Stadı’ndaki maçta da Ulaşlıspor, Kızderbent’e 1-0 yenildi, lige kötü başlangıç yaptı.

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