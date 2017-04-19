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2.Küme’nin ilk şampiyon Yuvacıkspor

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2.Küme’nin ilk şampiyon Yuvacıkspor
2.Küme’de bitime iki hafta kala ilk şampiyonluk sevinci yaşayan takım Yuvacıkspor oldu.

E Grubu’nda en yakın rakibi İzmit Sanayispor’un 3 puan önünde yer alan Siyah-Beyazlı ekip, dün akşam hafta içi maçında Kavaklıspor ile karşılaştı. Yuvacıkspor, rakibine 4-2 üstünlük sağladı, uzun yıllar sonra ismini 1.Küme’ye yazdırdı.

KAVAKLISPOR’U YENDİ, ŞAMPİYONLUK GELDİ
E Grubu’nda sezon başından beri şampiyonluk yarışında 4 aday çekişiyordu. Son haftalarda rakiplerini bir adım önüne geçen Yuvacıkspor, iki hafta önce takip çisi İzmit Sanayispor ile 3-3 berabere kalıp, 3 puanlık farkı korumuştu. Siyah-Beyazlı ekip, dün akşamda Play-Off umutlarını sürdürmek isteyen Kavaklıspor’u konuk etti. Başiskele Stadı’nda oynanan maçı 4-2 kazanan Yuvacıkspor, son iki maç öncesinde şampiyonluğunu garantiledi.

SON HAFTA HÜKMEN KAZANIYOR
Yuvacıkspor, son iki haftaya İzmit Sanayispor’un iki puan önünde giriyor. Bu haftayı bay geçecek olan Siyah-Beyazlı ekip, son hafta ligden çekilen Pazarköyspor ile oynuyor. Bu maçı 3-0 kazanacak olan Yuvacıkspor, sezonu 31 puanla tamamlayacak. Son iki haftaya kadar şampiyonluk yarışı yapan İzmit Sanayispor, dün akşam Yalakderespor’u deplasmanda 7-1 yendi. Bu hafta T.Defnespor ile karşılaşacak olan Sanayispor, son haftayı bay geçecek. Sanayispor 1.Küme umutlarını Play-Off’a bıraktı.
 

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