2.Lig futsal erkeklerde Yenikent Anadolu şampiyon

2.Lig Derince ilçe liseli genç erkekler futbol il birinciliği sonuçlandı.

Koordinatör Bülent Günaydın ve yardımcıları Ali Tekel ve Fatih Dişli tertip kurulunda yer aldı. 4 okulun katıldığı turnuvada tek devreli lig esasına göre oynanan maçların ardından sıralama belli oldu. Son maçında Çınarlı Mesleki Teknik AL’yi 4-3 yenen Yenikent Anadolu Lisesi şampiyon oldu. 19 Mayıs Anadolu engelini 4-1’lik skorla aşan Derince Necip Fazıl AL ikincilik derecesine imza atarken, Çınarlı Mesleki AL üçüncü, 19 Mayıs Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Derince Spor Salonu’ndaki son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere kupaları verildi.