2 metrelik karda zorlu mücadele

Kocaeli ve Sakarya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman yaşanan elektrik kesintilerinin onarımında görevli olan ekipler, 2 metreye yakın karda kilometrelerce yürüyerek çıktıkları dev yüksek gerilim hatlarında korkusuzca çalışıyor.

Kocaeli ve Sakarya’da 3 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışında zarar gören elektrik hatlarının onarımında görevli olan ekipler, 24 saat sahada mücadele ediyor. Zaman zaman etkili olan tipi nedeniyle karla kapanan yollarda iş makinalarından yardım alan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) ekipleri, en uzak noktadaki arıza merkezine ulaşarak arızaları gideriyor. SEDAŞ ekipleri, araçla girilemeyecek karlı arazide zaman zaman kilometrelerce yürüyerek arıza noktalarına ulaşıyor. Zorlu doğa koşullarına aldırmadan metrelerce yükseklikteki elektrik direklerine tırmanan ekipler, iletkenlerde oluşan arızalara müdahale ederek enerji verilmesi için canla başla çalışıyor. 105 ekip ve 212 personel, 1,6 milyon tüketici için kesintisiz enerji verilmesini sağlamak üzere 20 bin kilometrekarelik alanda kar mesaisine devam ediyor.

Özellikle Kocaeli ve Sakarya bölgesinde, hızı zaman zaman özellikle 80 kilometreye ulaşan kar fırtınası nedeniyle bazı bölgelerinde elektrik dağıtım hatları zarar görmüştü. Şebekedeki enerjinin varlığını sürdürmek üzere hazır bir şekilde bekleyen SEDAŞ ekipleri de gelen arıza ihbarlarına en kısa sürede cevap vermek için harekete geçiyorlar. Kar yüksekliğinin zaman zaman 2 metreye ulaştığı yüksek alanlarda ve araçla girilemeyecek arazi koşullarında da yoğun çalışmasını sürdürüyor. Araçların aşamadığı yolları yürüyerek geçen ekipler, dakikalar içinde metrelerce yükseklikteki direklere tırmanarak iletken hatlarda oluşan buz yükünün yıkıcı etkisini onarmak için gece gündüz demeden dondurucu soğuk havaya aldırmadan çalışmalarını sürdürüyor.

İhbar üzerine kısa sürede gelerek hatlarda oluşan elektrik arızalarını giderek ekiplere teşekkür eden Kandıra Kocabayram Camii İmamı Harun Aktaş, “Özellikle bir haftalık süreçte Kandıra'mız aşırı kar yağışı aldı. Arkadaşlarımız gece gündüz elektriğimizi vermek için çalışıyorlar. Kar, tipi, fırtına olması dolayısıyla sık sık olmasa da elektriğimiz kesiliyor. Biz de arkadaşlarımızı aradığımızda en kısa sürede bize ulaşıyorlar” dedi.

İŞTE EKİPLERİN MÜCADELE ETTİĞİ ANLAR