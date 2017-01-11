  • BIST 77.108
  • Altın 147,768
  • Dolar 3,8627
  • Euro 4,0639
  • Kocaeli 9 °C
» »

2 metrelik karda zorlu mücadele

2 metrelik karda zorlu mücadele
Kocaeli ve Sakarya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman yaşanan elektrik kesintilerinin onarımında görevli olan ekipler, 2 metreye yakın karda kilometrelerce yürüyerek çıktıkları dev yüksek gerilim hatlarında korkusuzca çalışıyor.

Kocaeli ve Sakarya’da 3 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışında zarar gören elektrik hatlarının onarımında görevli olan ekipler, 24 saat sahada mücadele ediyor.

İzlenme: 90
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Darp ettiği eşi içerideyken evi yaktı
Darp ettiği eşi içerideyken evi yaktı
Şimdi Kartepe Zamanı
Şimdi Kartepe Zamanı
Direksiyon başında kalp krizi kamerada
Direksiyon başında kalp krizi kamerada
10 yılda 4,5 Milyarlık yatırım
10 yılda 4,5 Milyarlık yatırım
KOÜ Öğrencileri Nevruz’u kutladı
KOÜ Öğrencileri Nevruz’u kutladı
Son Eklenen Videolar
2 metrelik karda zorlu mücadele
2 metrelik karda zorlu mücadele
Köpekler ve bebeklerin muhteşem dostluğu
Köpekler ve bebeklerin muhteşem dostluğu
Ters namaz kılanlar korkudan öldürecekti
Ters namaz kılanlar korkudan öldürecekti
Bu şaka herkesin aklını aldı
Bu şaka herkesin aklını aldı
Bitmeyen şampuan şakası beyin yakmaya devam ediyor!
Bitmeyen şampuan şakası beyin yakmaya devam ediyor!
Doğuştan tenis ve golf aşığı bebek!
Doğuştan tenis ve golf aşığı bebek!
Kategoriler
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
Haber Scripti