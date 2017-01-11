2 metrelik karda zorlu mücadele

Kocaeli ve Sakarya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman yaşanan elektrik kesintilerinin onarımında görevli olan ekipler, 2 metreye yakın karda kilometrelerce yürüyerek çıktıkları dev yüksek gerilim hatlarında korkusuzca çalışıyor.

Kocaeli ve Sakarya’da 3 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışında zarar gören elektrik hatlarının onarımında görevli olan ekipler, 24 saat sahada mücadele ediyor.

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