2 metrelik karda zorlu mücadele

Kocaeli ve Sakarya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman yaşanan elektrik kesintilerinin onarımında görevli olan ekipler, 2 metreye yakın karda kilometrelerce yürüyerek çıktıkları dev yüksek gerilim hatlarında korkusuzca çalışıyor.
11 Ocak 2017 Çarşamba 13:55
Kocaeli ve Sakarya’da 3 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışında zarar gören elektrik hatlarının onarımında görevli olan ekipler, 24 saat sahada mücadele ediyor.
İzlenme: 90
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.