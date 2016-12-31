2 metreye ulaşan karda, nefes kesen çalışma

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde yaklaşık 1 aydır devam eden yoğun kar yağışı, hayatı en çok köylerde zorlaştırıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği köylerde, ekiplerin yol açma çalışması nefes kesiyor.

Bu yıl Marmara Bölgesinde erken başlayan kar yağışı sebebiyle Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde yer alan köylerde kar kalınlığı 2 metre geçti. Kartepe'nin zirvesinde ise kar kalınlığı 2 metre 15 santim olarak ölçüldü. Kar yağışı son iki gündür ise şiddetini arttırdı. Yüksek kesimlerde bulunan köylerle iletişim zaman zaman kesildi. Bazı köylere 2 gündür elektrik verilemezken, SEDAŞ ekiplerinin çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kar Komandoları ise kapalı köy yolu bırakmamak için 24 saat çaba harcıyor. Kar ve tipinin hayatı zorlaştırdığı köylere ilk yardımı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ekipleri ulaştırıyor. Köy yollarında belediye ekiplerinin amansız çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Gölcük ilçesine bağlı İrşadiye Köyü'nde otomobiller adeta karlara gömüldü. Evlerin girişleri kapanırken, köylülerin yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ekipleri yetişti. Kocaeli şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki İrşadiye köyü ile çevrede bulunan köylerin yolları ekipler tarafından açıldı.



