2 milyonu aşkın öğrenci YGS'de ter döktü

Üniversiteye giriş sınavının birinci aşamasında, toplam 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, sona erdi.

Türkiye genelinde 2 milyon 250 bin, Kocaeli’de ise 49 bin 611 aday bu önemli sınav için ter döktü. Saat 10.00’da başlayan sınav 160 dakika sürdü. Bu yıl ilk kez uygulanan kurala göre, adaylar saat 09.45’ten sonra sınav salonuna alınmadı.Tüm adaylar sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır oldu.

YGS’ye İzmit, Derince, Başiskele, Kartepe’de 74 binada 19 bin 721 öğrenci, Gebze’de 18 bin 794 öğrenci, Gölcük’te 4 bin 545 öğrenci, Körfez’de 13 binada 4 bin 846 öğrenci, Karamürsel’de 9 binada 1705 öğrenci girdi.

KOMİSYON YAKIN TAKİPTE

YGS ile ilgili bugün çok sayıda önlem alındı, düzenleme gerçekleştirildi.

ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nı KOÜ Rektörü Prof.Dr.Saadettin Hülagü yaparken, komisyon üyeliklerinde Vali Yardımcısı Dursun Balaban, ÖSYM KOÜ Sınav Koordinatörü Halis Aygün, Koordinasyon Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mücahit Keskin, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Murat Filiz, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü’nden Mevlüt Ağra yer aldı.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Bugün sınava girecek öğrenciler, sınav belgelerini göstererek sabah saat 07.00 ile 16.00 arasında Büyükşehir’in toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak. Adaylar, sınav salonuna 2017-YGS Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alındı, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturdular. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmadı.

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlandı.

Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer aldı. YGS'de Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru soruldu.

Sınavda adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi.

SONUÇLAR İNTERNETTEN DUYURULACAK

YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS'lere girme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin

"https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.