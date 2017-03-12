2 milyonu aşkın öğrenci YGS'de ter döküyor

Üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı saat 10.00'da başladı.

Türkiye genelinde 2 milyon 250 bin, Kocaeli’de ise 49 bin 611 aday bu önemli sınav için ter döküyor. Saat 10.00’da başlayan sınav 160 dakika sürecek. Bu yıl ilk kez uygulanan kurala göre, adaylar saat 09.45’ten sonra sınav salonuna alınmadı.Tüm adaylar sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır oldu.

YGS’ye İzmit, Derince, Başiskele, Kartepe’de 74 binada 19 bin 721 öğrenci, Gebze’de 18 bin 794 öğrenci, Gölcük’te 4 bin 545 öğrenci, Körfez’de 13 binada 4 bin 846 öğrenci, Karamürsel’de 9 binada 1705 öğrenci girecek.

KOMİSYON YAKIN TAKİPTE

YGS ile ilgili bugün çok sayıda önlem alındı, düzenleme gerçekleştirildi.

ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nı KOÜ Rektörü Prof.Dr.Saadettin Hülagü yaparken, komisyon üyeliklerinde Vali Yardımcısı Dursun Balaban, ÖSYM KOÜ Sınav Koordinatörü Halis Aygün, Koordinasyon Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mücahit Keskin, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Murat Filiz, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü’nden Mevlüt Ağra yer alıyor.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Bugün sınava girecek öğrenciler, sınav belgelerini göstererek sabah saat 07.00 ile 16.00 arasında Büyükşehir’in toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak. Adaylar, sınav salonuna 2017-YGS Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alındı, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturdular. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmadı.

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlandı.

Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer alıyor. YGS'de Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru yöneltiliyor.

Sınavda adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi.

Adaylar, sınav başladıktan sonra ilk 120 dakika veya son 15 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecek, kısa süre için bile olsa salondan çıkamayacak. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek.

SONUÇLAR İNTERNETTEN DUYURULACAK

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, YGS sonuçlarını 28 Mart 2017'de, TC. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin (https://sonuc.osym.gov.tr) internet adresinden öğrenebilecek.