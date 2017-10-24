2 otomobil arasına sıkıştı!

Alınan bilgi ve iddialara göre Erkan Dilek adlı motosiklet sürücüsü 34 TG 459 plakalı motosikletiyle İzmit istikametine giderken yolcu indirmek için aniden direksiyon kıran Celal Yılmaz'ın kullandığı 41 YA 043 plakalı otomobil ile park halindeki Doğan Şahin'e ait 34 EL 304 plakalı otomobil arasında sıkıştı.

Kaza sonrasında ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ayağında kırık olabileceği düşünülen sürücünün başından ayrılmayan otomobil sahibi Celal Yılmaz son ana kadar gencin yalnız bırakmadı. Her iki otomobilde de hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Binali ASLAN