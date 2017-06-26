2 otomobile çarptıktan sonra takla attı! Yaralılar var

Kartepe İlçesi'nde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil 2 otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Kartepe'de aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil 2 otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, Kartepe Hasanpaşa Mahallesi Akmeşe yolu üzerinde meydana geldi. Özgür Karakaş, yönetimindeki 41 SS 553 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Hızla giden otomobil önünde giden 11 DC 409, ardından da 34 KE 0597 plakalı otomobile çarparak takla attı. Hasar gören araçta sıkışan Özgür Karakaş'ı çevredekiler çıkardı. Yaralanan Özgür Karakaş ile çarptığı ilk araçta bulunan Adem Eşik sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

