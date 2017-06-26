  • BIST 99.639
  • Altın 140,072
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Kocaeli 25 °C

2 otomobile çarptıktan sonra takla attı! Yaralılar var

»
2 otomobile çarptıktan sonra takla attı! Yaralılar var
Kartepe İlçesi'nde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil 2 otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Kartepe'de aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil 2 otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, Kartepe Hasanpaşa Mahallesi Akmeşe yolu üzerinde meydana geldi. Özgür Karakaş, yönetimindeki 41 SS 553 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Hızla giden otomobil önünde giden 11 DC 409, ardından da 34 KE 0597 plakalı otomobile çarparak takla attı. Hasar gören araçta sıkışan Özgür Karakaş'ı çevredekiler çıkardı. Yaralanan Özgür Karakaş ile çarptığı ilk araçta bulunan Adem Eşik sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Bu haber toplam 1856 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 102 bin kişilik detaylı rapor hazırlandı26 Haziran 2017 Pazartesi 10:11
  • Alevlerin sardığı ahırdan son anda kurtarıldılar26 Haziran 2017 Pazartesi 09:45
  • Trabzon’da patlama:2 asker yaralı25 Haziran 2017 Pazar 21:08
  • Motosiklet kazası geçirmişti, hayatını kaybetti25 Haziran 2017 Pazar 13:00
  • Ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti25 Haziran 2017 Pazar 10:40
  • Bebeğinin mahsur kaldığı eve üst katın balkonundan iple inmek isteyince...24 Haziran 2017 Cumartesi 21:57
  • Donanmadaki darbe planını böyle yapmışlar24 Haziran 2017 Cumartesi 20:00
  • Serhat Boz cinayetine adı karışmıştı! Silahlı saldırıya uğradı24 Haziran 2017 Cumartesi 18:54
  • Darbeci amiraller gizlenmek için kişi başı 75 bin dolar teklif etmiş24 Haziran 2017 Cumartesi 17:20
  • Sahilde birbirlerini bıçakladılar!24 Haziran 2017 Cumartesi 15:27
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti