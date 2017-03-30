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2 yıldır her yerde aranıyordu! Yakalandı

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2 yıldır her yerde aranıyordu! Yakalandı
Kocaeli’de 15 ayrı suçtan 2 yıldır aranan şahıs düzenlenen operasyon ile yakayı ele verdi.

Kocaeli’nin Başiskele'de çeşitli bilişim suçları, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan Halim S. (46) isimli şahıs düzenlenen operasyon ile yakayı ele verdi. 15 ayrı suçtan 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halim S. için Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri düzenlediği operasyon ile şahsı Başiskele’de yakaladı. 2015 yılından beri aranan şahıs sorgulaması için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Halim S. tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim YAVUZ

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