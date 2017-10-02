20 bin 500 kadın spor yapıyor

Kısa sürede büyük ilgi gören proje kapsamında Kocaeli’nde 20 bin 500 kadın düzenli olarak spor yapmaya başladı. Ayrıca yine proje sayesinde çok sayıda ev hanımı kiloya bağlı sağlık sorunlarından kurtuldu.

KADINLAR DÜZENLİ SPOR YAPIYOR

Evde Okula Haydi Anneler Spora Projesi kısa bir süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatıyla hayata geçirildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ilk olarak ev hanımlarına geniş bir şekilde tanıtıldı. Ardından okulların gösterdikleri alanlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından spor salonu haline getirildi. Çocuklarını sabah okula gönderen aileler yine aynı okulların spor salonuna geçerek burada uzman eğitmenler tarafından düzenli olarak spor yapmaya başladı. Ev kadınları, bir yandan boş zamanlarını spor gibi son derece önemli bir uğraşla değerlendirirken, fazla kilolarından kurtulmayı da başardı. Proje ve olumlu sonuçları, ev kadınları arasında hızla yayıldı. Yapılan son çalışmada 20 bin 500 kadının projeden yararlandığı ortaya çıktı.

SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Evden Okula Haydi Anneler Okula Projesi halen 105 okul ve tesiste devam ediyor. Projeye olan ilginin önümüzdeki dönemde yine artarak devam etmesi bekleniyor.