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20 bin hanenin elektriği çöpten

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20 bin hanenin elektriği çöpten
Türkiye'nin ilk ve tek tehlikeli atık yakma tesisi olan İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) yılda yaklaşık 70 milyon kilovat- saat enerji üretiyor.

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, 70 milyon kilovat elektriğin 11-12 milyon kilovat saatini kendi tesislerinde tükettiklerini, kalan kısmını ulusal şebekeye verdiklerini, yaklaşık 18-20 bin hanenin evsel elektrik tüketimini karşılayacak enerji ürettiklerini söyledi.

İzmit Solaklar Köyü'nde kurulu İZAYDAŞ'ta yurdun dört yanından getirilen sanayi ve klinik atıklar gibi tehlikeli atıklar yüksek dereceli fırınlarda yakılarak imha ediliyor. Ayrıca İZAYDAŞ'ın çevresinde evsel atıkların gömüldüğü çok geniş depolama alanları bulunuyor.

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İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç hastanelerden revirlere kadar 700 noktadan tıbbı atık topladıklarını belirterek, şöyle dedi:

"İZAYDAŞ olarak Kocaeli'nde evde üretilen evsel atıkların düzenli depolamasını yapıyoruz. Kocaeli'nde günde 1700 ton civarında her gün evsel atık üretilir. Bunları Dilovası ve İzmit'teki düzenli depolama usulü ile bertaraf ederiz. İzmit Körfezi'ne giren gemilerin rutin ortaya çıkan atıklarını bertaraf etme işini yürütüyoruz. Körfezimize yılda 10 bin civarında gemi giriyor. Kiralık ve lisanslı teknelerimizle bu hizmeti veriyoruz. Bu gemilerin atıklarını alıp körfezin kirlenmesini önlemiş oluyoruz. Kocaeli'de hastanelerden revirlere kadar 700'e yakın noktadan tıbbı atık toplanıp buradaki tesislerimizde sterilize edilip bertaraf edilir."

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METAN GAZINDAN 35 MİLYON KİLOVAT- SAAT ENERJİ

Tesislerinde enerji üretimine değinen Saraç, adlarını sanayiden kaynaklanan atıkların bertaraf edilmesi işi ile Türkiye'ye duyurduklarını vurgularken şöyle konuştu:

"Bunun için Türkiye'de hala tek olan yakma tesisimiz var. Bir de düzenli depolama alanımız var, bertaraf ediyoruz. Atıkları yakma ve arıtma işinin yanı sıra çeşitli kaynaklarda enerji üretimimiz var. Çok ciddi bir çevre laboratuvarı hizmetlerimiz var. Atık nakliyesi ve danışmanlık gibi yan hizmetlerimiz var. Sanayiden kaynaklanan tehlikeli atıkları yakma tesisimizde 5.2 megavat kurulu gücü var. 2016 yılında 17 milyon kilowatt saate yakın enerji ürettik burada. İkinci kaynağımız depoladığımız evsel atıklardan oluşan metan gazından ürettiğimiz çöp gazı tesisimiz var. Bu da 6 megavat kurulu gücü var. Geçen yıl 35 milyon kilowatt saat enerji ürettik."

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Saraç, 18-20 bin hanenin elektrik üretimini gerçekleştirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biogaz, rüzgar ve güneş enerjisini de sayarsak yenilenebilir enerji üretiyoruz. Yıllık enerji üretimimiz yaklaşık olarak 70 milyon kilowat saat. Bunun 11-12 milyon kilowat saatini kendi tesislerimizde tüketiyoruz. Kalan kısmını ulusal şebekeye veriyoruz. Bu da yaklaşık hane başına bakarsanız 18-20 bin hanenin evsel tüketimine karşılık gelecek enerjiyi üretmiş oluyoruz. Yıllık olarak bu da 80-100 nüfus eder."

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