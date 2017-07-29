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20 bin TL kredi çekti şimdi 250 bin TL borçlu 

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20 bin TL kredi çekti şimdi 250 bin TL borçlu 
Çetin Tozon (50), Gölcük’te yıllardır büfe işletmeciliği yapıyor. Yıllar önce İş Bankası’ndan 20 bin TL kredi almış.

Sıkışınca, 2010 yılında yapılandırma talep etmiş.  Borcunun 7 bin TL’sini ödemiş, kalanını ödeyememiş. Çetin Tozon sonrasını şöyle anlattı:

“Banka, o tarihlerde 10 bin TL değerinde olan arabama rehin koydurdu.  Yakın zaman önce elime para geçti. 7 yıldır ödeyemediğim borcumu toptan ödeyip, kapatmak istedim. Toplam 3 bin TL borcum kalmıştı. Bankaya gittim. Benim borcumu bir varlık yönetim firmasına devretmişler. İstanbul’da bulunan bu firmaya gittim. Topu topu 3 bin TL borcum kalmışken, benden 250 bin TL istediler. Şimdi evime el koymaya hazırlanıyorlar.”

Çetin Tozon çok dertli. Mahkemeye gidecek. Herkese, “Çok sıkışmazsanız, çok ihtiyacınız olmazsa bankadan kredi çekmeyin. Çekerseniz mutlaka zamanında kapatın. Aksi halde altından kalkamazsınız.” diyor.
 

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