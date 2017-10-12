20 gün önce cezaevinden çıktı! Yine gözaltında
Gebze ilçesinde 20 gün önce cezaevinden çıkan bir kişi, iş yerlerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden para, televizyon, bilgisayar ve çeşitli elektronik eşya çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, daha önce hırsızlık suçundan tutuklanan ve 20 gün önce cezaevinden çıkan B.Y'yi (24) Köşklüçeşme Mahallesi'nde bir evde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen B.Y, adliyeye sevk edildi.
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