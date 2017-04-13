Karamürsel'de, yaklaşık 20 metrelik şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Derman (51) idaresindeki 41 E 7396 plakalı meşrubat yüklü kamyon, Ereğli Mahallesi Sünni Baba Sokak'ta yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında son anda araçtan atlayan ve yaralanan sürücü, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Derman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafik aksadı.