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20 sanıklı FETÖ davası başladı

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20 sanıklı FETÖ davası başladı
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan 20 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanıklar A.U, B.Ö, B.Ç, F.E, F.U, İ.Y, M.G, M.Ç, M.Ö, N.A, Ö.E, R.G, S.T, S.A, S.D, Ü.K, Y.O, Y.G, Y.D. ve Y.İ. ile avukatları katıldı. 

Kimlik tespitlerinin ardından sanıklar hakkında hazırlanan iddianame okundu. 

Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini istedi.

Sanık avukatları da dosyada yer alan "ByLock" raporlarının hukuki bir delil niteliği taşımadığını öne sürdü. Müvekkillerinin kaçma şüphesi olmadığını ve ailelerinin bu durumdan zarar gördüğünü belirten avukatlar, bundan dolayı tahliye edilmelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların evlerinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyallerle ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili şubelerine yazı yazılmasına, "ByLock" raporlarının ıslak imzalı olarak tekrar düzenlenmesine, sanıklardan N.A, Y.D, İ.Y, M.G, R.G, A.U, S.D. ve Ö.E'nin yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'da aktif işleme devam ettikleri öne sürülen sanıklar, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. 

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