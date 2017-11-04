20 yaşında kanserden ölüm
Körfez'de 20 yaşındaki Serkan Kurt isimli bir genç kan kanserinden hayatını kaybetti.
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Körfez Tütünçiftlik Barbaros Mahallesi'nde oturan 20 yaşındaki Serkan Kurt bir yıl önce kan kanserine yakalanmıştı. Kurt 1 yılın ardından tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesini üzüntüye boğan Kurt İlimtepe Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Binali ASLAN
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Etiketler : Serkan Kurt, kan kanseri
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