  • BIST 91.287
  • Altın 150,444
  • Dolar 3,7240
  • Euro 3,9503
  • Kocaeli 14 °C

20 yaşındaki Mert'in ölümü yasa boğdu

»
20 yaşındaki Mert'in ölümü yasa boğdu
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi, Mert Tarhan(20) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi F.11 D.13/3 adresinde ikamet eden Türkçe öğretmeni Merhum Hamdi Tarhan ile emekli sınıf öğretmeni Servet Tarhan’ın 2 çocuğundan biri olan Mert, gezmek için İstanbul’a gitti. Burada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.20 yaşındaki Mert Tarhan'ın ani ölümü herkesi yasa boğdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tarhan'ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camii'nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

Bu haber toplam 2084 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stepne hırsızları tutuklandı10 Nisan 2017 Pazartesi 09:46
  • Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı10 Nisan 2017 Pazartesi 08:36
  • İki araç kafa kafaya çarpıştı! 3 yaralı09 Nisan 2017 Pazar 21:36
  • Yük boşaltırken canından oluyordu09 Nisan 2017 Pazar 20:18
  • Bir aile facianın eşiğinden döndü09 Nisan 2017 Pazar 18:33
  • İzmit'te korkutan yangın09 Nisan 2017 Pazar 16:43
  • Taraftar taşıyan midibüs alev aldı09 Nisan 2017 Pazar 14:31
  • Körfez'de ele geçirildi... Tam 770 kilo09 Nisan 2017 Pazar 13:53
  • Outlet Center'da yangın09 Nisan 2017 Pazar 13:00
  • Otomobilin içinde ölü bulundu!09 Nisan 2017 Pazar 12:33
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti