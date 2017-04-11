20 yaşındaki Mert'in ölümü yasa boğdu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi, Mert Tarhan(20) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi F.11 D.13/3 adresinde ikamet eden Türkçe öğretmeni Merhum Hamdi Tarhan ile emekli sınıf öğretmeni Servet Tarhan’ın 2 çocuğundan biri olan Mert, gezmek için İstanbul’a gitti. Burada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.20 yaşındaki Mert Tarhan'ın ani ölümü herkesi yasa boğdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tarhan'ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camii'nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kerim YAVUZ