20 yılda 125 oyun sergilediler

Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, bu sezon çocuk seyircilere yöneleceklerini söyledi.

Kocaeli Şehir Tiyatrolarının yeni sezonunu değerlendiren Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, "Bu sezon çocuk seyircilerimize yöneleceğiz. Geleceğimizin onlardan geçtiğini iyi biliyoruz. Geçmiş dönemlerdeki en büyük eksiklerimizden bir tanesi çocuk seyircilerimizle yeterinde ilgilenememiş olmamızdır. Bu sene sahneleyeceğimiz, önemli bir klasik olan çocuk müzikalinin provaları devam ediyor. Daha önce yapılan, uykudan önce tiyatro projesini bu sene tekrar hayata geçireceğiz. Uykudan Önce tiyatro projesinde sahnelenecek olan çocuk oyunlarını aileler, çocukları ile birlikte seyredeceklerö ifadesini kullandı. Yeni sezonda çocuk oyunlarına ağırlık vereceklerini söyleyen Fatih Sevdi, Aralık ayında çıkacak olan çocuk oyunundan sonra 2018 yılı Şubat ayının sonunda yeni bir çocuk oyununu daha sahneleyeceğiz." dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Milli İrade Destanı Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması’nda birinci olan Firdevs Aylin Tez’in, "Hikaye" adlı eserini sahnelemek için çalışmalara başladıklarını belirten Fatih Sevdi, "Oyunun çalışmaları başladı. Yarışmanın kuralı gereği birinci olan eseri sahneleyeceğiz. 2018 yılı Şubat ayı sonunda Hikâye adlı oyunumuz seyirciyle buluşacak" ifadelerini kullandı.



Kocaeli Şehir Tiyatroları, 20. yılında, "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyunla sezonu açtı. Şehir Tiyatroları’nın 20 yılda 125 oyun sahnelediğini belirten Fatih Sevdi, yeni sezonda Keşanlı Ali Destanı ile birlikte geçmiş sezonlardan devam eden Yalancı yalancı, Çıkmaz sokak çocukları, Ferhat ile Şirin, İyi geceler anne, Kurdele ya da artı sonsuz, Jan Dark, Fareler ve insanlar hakkında oyunlarının seyirciyle buluşmaya devam edeceğini söyledi.