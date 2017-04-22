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200 bin işçi için zam pazarlığı başlıyor

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200 bin işçi için zam pazarlığı başlıyor
Kamuda çalışan işçilerin maaş zammını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri haftaya başlıyor.

Kamuda çalışan 200 bine yakın işçinin 2017 ve 2018 yılı maaş zamları için hükümetle Türk-İş masaya oturacak.

24 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Türk-İş, nihai teklifini 24 Nisan Pazartesi günü belirleyecek. 26 Nisan Çarşamba günü ise teklif, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na sunulacak.

NTV canlı yayınına katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, öncelikle düşük ücretli çalışanlara seyyanen zam yapılmasını istedi.

EN AZ YÜZDE 4

Türk-İş'in maaş zammı talebi ise enflasyon oranı üstüne en az 4 puan refah payı olacak.

TAŞERONLARIN DURUMU

800 bine yakın taşeron işçiyle 20 bin geçici işçinin daimi kadroya alınması talebi de sözleşme görüşmelerinde ele alınacak.

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