200 İzci yemin etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor İzcileri, “İzci Yararlıdır Haftası” sebebiyle bir dizi etkinlik düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu İzciler and içme töreninde buluştu. Üç aydır Kulüp bünyesinde İzcilik faaliyetlerine katılan 200 aday izci, izciliğe ilk adımı atarak izci olmaya hak kazandı. Leyla Atakan Kültür Merkezinde gerçekleşen yemin törenine Kağıtspor İzcilik Branşı bünyesinde faaliyet gösteren Akşemsettin, Albayrak, Sancak, Arslanbey, Mevlana, Aslan Çimento ve Ertuğrul Gazi izci ünitelerindeki 200 izci, Kocaeli’de faaliyet gösteren İzcilik, Gençlik ve spor kulübü başkanları ve üyelerinin yanı sıra ve eğitimci izci liderleri, izci velileri ve Kağıtspor Yönetim Kurulu üyesi Ömer Bahadır Özyılmaz katıldı.

Törende her izci için özel olarak hazırlanan ve üzerlerinde and içen izcilerin isimlerinin yazılı bulunduğu zeytin fidanları, katılan misafirlere dağıtıldı. Dağıtılan fidanların üzerinde; “And içen izcilerimiz anısına bu fidanı dikiniz ve sevgiyle büyütünüz” yazısı dikkatleri çekti.

Yoğun katılım eşliğinde gerçekleşen programda ergin ve oymak erkek izciler sahnede hep bir ağızdan İzci Marşları ve Mehter Marşlarını seslendirdiler. Yemin töreninin başlamasıyla beraber izciler, obalar ve ekipler halinde sahnede yerini alarak Allah'a ve vatana karşı görevlerini yerine getireceklerine dair söz verip, and içtiler. Yemin törenine katılan eğitimci liderleri, yeni izcilere fularlarını taktı. Törenin ardından 200 izci ve katılım gösteren izci liderleri ile hatıra fotoğrafı çekildi.