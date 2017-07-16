2000 bin yıl önceki İzmit’in şehir planı

Antik İzmit, yani Nikomedya, döneminin dünyadaki en önemli kentlerinden biri olarak biliniyor. Nikomedya’nın yerleşim planını gösteren haritayı inceleme fırsatınız olmadı diye üzülmeyin. Ben hemen anlatayım.

Doğu’da bugünkü Çukurbağ kazısının yapıldığı yerden Batı’da Kolordu’ya kadar olan güzergah, Nikomedya’nın ana caddesi.

Liman, Belsa Plaza’nın önü. Zaten Belsa Plaza yapılırken liman kalıntıları dinamitle imha edilmişti.

Nekropol yani mezarlık, aynı yerde Bağçeşme ve çevresinde.

Agora, yani kent meydanı, bugünkü Nuh Çimento İlköğretim Okulu ile Devlet Malzeme Ofisi arasında.

Tiyatro, bugünkü Verem Savaş Dispanseri yamacında.

Nikomedya’nın ana caddesini(İnönü Caddesi) kentin diğer unsurlarına bağlayan küçük sokaklar da var elbette. İşte bu küçük sokaklar, aynen bugün kullandığımız caddecikler. Alemdar Caddesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Leyla Atakan Caddesi…

…

Nikomedya’da insanlar mutlu ve huzurlu biçimde yaşıyorlar. Tiyatroya gidiyorlar, tanrılarına sunakta bir dana kurban ediyorlar, ölülerini özel ritüellerle toprağa veriyorlar, mermerden mezar lahitleri yaptırıyorlar.



Çevre kirliliği, hava kirliliği neymiş, hiç bilmiyorlar.

Caddelerde sokaklarda özgürce dolaşırken, bir aracın altında kalıp ölme tehlikesi yok, zehir gibi egzoz gazı yok…

Trafik sıkışıklığı da neymiş!

Bu benim anlattığım 2 bin küsur yıl öncesi…

Antik İzmit ile sözüm ona modern İzmit arasında değişen çok şey mi var sanki?

Nikomedyalı hemşerilerimizin yaptıkları yollara hala kullanmıyor muyuz?

Yeni bir yol mu yapmışız, yeni bir yol mu açmışız?

2 bin yıllık Nikomedya sokaklarına her sene yeni araçlar salmışız.

Yüzlerce, binlerce otomobil… Kamyonet, kamyon… Dört çekerli müteahhit Jeep’leri… Yüzlerce binlerce toplu taşım aracı… Yüzlerce binlerce servis aracı… Ve şimdi de tramvay…

Yollar 2 bin yıldır aynı yollar…

Yayalar 2 bin yıl önce sokaklarda özgürce ve sağlıklı biçimde dolaşabiliyor, çocuklar koşup oynayabiliyordu. Yayalar şimdi, zengin züppelerin jeep’lerine yol açmak zorunda. Yaya geçidine adım atsa, yanındaki kadına hava atmak için gaza basan züppenin jeep’i çiğneyecek.

İzmit’in Cumhuriyet ve Hürriyet Caddelerinin trafiğe açık olmasının pratikte bir faydası yok. Bu iki cadde zaten toplu taşım araçları tarafından kullanılmıyor. Madem öyle, züppelerin jeep’leri de kullanmasın. Cumhuriyet ve Hürriyet Caddeleri tümüyle trafiğe kapatılsın.

Nikomedya caddeleri tekrar Nikomedyalılara kalsın…

ESKİ YENİ BİR ARADA- Antik İzmit’te neyin nerede olduğunu bugünkü şehir planına uyarlanmış haliyle gösteren harita.

2 BİN YILLIK İZMİT PARASI- Bu sikke(antik para) Nikomedya Darphanesinde basılmış. Önde bir kadırga, arkada iki tapınak betimlenmiş. Muhtemelen Seka açıklarından gözlenmiş bir tabloyu, İzmit sikkesine basmışlar.