2016; iyi ki bitti, gitti

Yaşadığımız hayatın içinde her günün, her hafta, her ay, her yılın iniş ve çıkışları; acı ve tatlı anları vardır.

Ama dün geride bıraktığımız 2016 yılı hepimizi, bütün insanlığı gerçekten bir hayli yordu ve yıprattı. 2016’yı dün gece geride bıraktık. Bütün takvimler değişti ve yeni yılı yeni umutlarla başlıyoruz. BÜTÜN DÜNYA TERÖRÜ KONUŞTU 2016 yılında ülkemizde ve bütün Dünya’da terör çok konuşuldu. Masum insanlar hayatını kaybetti. Suriye’de masum, günahsız insanlar, çocuklar öldüler. Filler tepindi, çimenler ezildi. Türkiye hemen her gün terör haberleri ile şehit cenazeleri ile sarsıldı, ağladı. Dünya terör olayları karşısında etkisiz kaldı. Pek çok ülke “Bize dokunmayan yılan bin yaşasın” mantığıyla hareket etti. Şehit haberlerinde ateş düştüğü yeri yaktı. EKONOMİDE DURUM Aslında 2016 yılına ülkemiz çok umutlu bir başlangıç yapmıştı. Asgari ücret 1300 TL’ye yükselmiş, emekli maaşlarına seyyanen 100’er TL zam yapılmıştı. 2015 yılını üst üste seçimler, siyasi belirsizliklerle geçiren ülkemiz, 2016 yılına yeni umutlarla başlamıştı. Ama yılın ilerleyen döneminde ekonomik sıkıntılar azalacağına arttı. Bir yandan terör, bir yandan ekonomik zorluklar pek çok insanın hayatını kararttı. 15 TEMMUZ HAİNLİĞİ Hiç kuşkusuz 2016 yılı tarihe 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi ile geçecektir. 2016 dendiğinde çok uzun yıllar sonra bile akla önce 15 Temmuz gelecektir. Uluslararası bir terör örgütü olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ele geçirmeyi hedeflediği artık açıkça görülen FETÖ/PDY örgütünün hain girişimi, yılın geri kalan bölümünde herkesin hayatını etkiledi. Türkiye 2016 yılını “OHAL” içinde kapattı. 15 Temmuz girişiminin ardından ekonomide de dengeler olumsuz yönde değişti. BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞILACAK Yeni yıla yeni umutlarla girdik, ama 2016’dan sarkan kimi sorunlar da önümüzde duruyor. Bu yılı, özellikle yılın ilk yarısında “Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş” ile ilgili Anayasa değişikliği tartışmaları ile geçireceğiz. Büyük olasılıkla yılın ilk yarısı içinde çok gergin bir referandum süreci yaşayacağız. Ama 2016 yılını gönderdik ya, artık bu sıkıntılı yıldan çıkartılan derslerin de etkisiyle, gelecekten çok daha umutlu olabiliriz. YENİKAPI RUHU KORUNAMADI 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin, bu ülkeyi seven her siyasi görüşten insanın açık ve net tavrı ile bastırılmasının ardından aslında Türkiye için yeni bir umut da doğmuştu. “Yenikapı Ruhu” dediğimiz, farklı siyasi görüşten insanların birbiriyle yakınlaşması, birbirini daha iyi anlaması sürecini de ne yazık ki iyi değerlendiremedik. Yenikapı Ruhu denilen kavramı herkes kendi siyasi amaçları doğrultusunda kullanmak isteyince, başladığımız noktaya da geri döndük. UMUTLU OLMALIYIZ Her şeye rağmen. Bugün yeni bir yılın ilk günü. 2016 yılına ait takvimleri yırtıp attık. Yeni yıla bembeyaz takvim yaprakları ile başlıyoruz. Hepimizin ülkemiz, şehrimiz, ailemiz adına sorumlulukları var. Önce hepimiz kendimizi düzeltmeliyiz. Yeni bir yıla başlarken içimizde umudu tamamen yok etmenin hiçbir anlamı olamaz. 2017’den elbette önce sağlık dileyeceğiz. Sonra terörün bitmesi, ülkemiz ekonomisinin güçlenmesi, herkesin refah, mutluluk ve sağlık için dua etmesi gerekecek. Umutlu olursak, umudu eksik etmezsek, 2017 yılını hepimiz çok daha mutlu geçirebiliriz.

