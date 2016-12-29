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2016 yılı KOÜ akademik topantısı:Kocaeli sizi alkışlıyor,emeklerinize sağlık

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2016 yılı KOÜ akademik topantısı:Kocaeli sizi alkışlıyor,emeklerinize sağlık
Kocali Üniversitesi Tıp Fakültesi Güz dönemi akademik genel kurul toplantısı yapıldı.

Kocaeli üniversitesi rektörü Prof.Dr.Sadettin Hülagü Kocaeli Üniversitesi Rek.Yar.Ercüment Çiftçi ,Tıp Fakültesi dekanı Prof.DR.Nihat Zafet Utkan ,Kocaeli Üniversitesi bashekimi Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk kocali üniversitesi hacalarının katılımıyla gerçekleşti.

Tıp Fakültesi  Dekanı  Prof.Dr.Zafer Utkan ,Fakültenin akademik yapısı,yeni akademik yükselmeler,bilimsel faliyetler ve akademik hedeflerden söz etti.Akademik aktivitelerin artırılması ve akreditasyon süreçlerinin yenilenmesine dikkat çekti.

Kocaeli Üniversitesi  Uygulama ve Araştırma Hastanesi  Bashekimi Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk  2016 yılında hastane gelirlerinin arttığını ve giderlerin azaldığını bunun sonucunda önümüzdeki aylara mütakip  kurumun  borç ve ödemelerinin daha kolay gerçekleşeceğini ifade etti.

 Prof.Dr.Nuh .Zafer Cantürk  özel muayene ve ameliyatların ,verilen mesai içi hizmetleri azaltmadan ancak vatandasın talebini karşılıyarak gerçekleştirildiğini, mesai içi poliklinik sayısının kademi artırılarak  günlük 2000 hastadan 2500 lere geldiğini belirtti.Bu arada özel  hizmetlerde de sayının  ve kalitenin arttığını vurguladı.Bu konuda kendisi tüm öğretim üyelerie teşekkürlerini sundu.

Hastanede yapılan bu hizmetlerden elde edilen gelirin  ortaloma 1/3 ünün hocalara dağıtıldığını geri kalan miktarın  hastane döner sermayesinin gereksimleri için kullanıldığı  ve devlete vergi  olarak gittiğinin altını çizdi.Başhekim cantürk  yaptıkları bir maliyet analiz çalışmasını taktim ederek  hastane hizmetlerinin kaliteden ödün vermeden  ancak zararda etmeden  sürdürülmesinde yani başa baş hizmet verilebilmesi için  özel muayene ve özel ameliyatların  sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.Ayrıca 2016 yılında yapılan yeni ameliyathane düzeni,radyoloji ve patoloji tadilatları,yoğun bakımlar yangın merdivenleri hasta hizmetleri  ve sosyal alanlar(kantin,refekatçi yemekhanesi,otopark .. vs ) gibi  yapılan çalışmaları slaytta gösterdi,2017  yılında hedeflerini dile getirdi,bunların gerçekleşmesinde maddi manevi desteği veren Rektör Prof.Dr.Sadettin Hülagü  ve dekan Prof.Dr.Nihat Zafer Utkan a teşekkürlerini  sundu.2 017 yılının Türkiyemiz ve Tüm Dünya için sevgi barış getirmesini temenni etti.

"2017 HUZURLU BİR YIL OLSUN"

Son konuşmayı yapan Kocaeli Üniversitesi rektörü Prof.Dr.Sadettin Hülagü  üniversitenin mevcut durumuyla ilgili genel bir değerlendirme yaparak  başladığı konuşmasında  Denizcilik Fakültesi'nin ve Uygulamalı  Bilimler Fakültesi'nin kurulduğunu belirterek  İlahiyat Fakültesi'nin eğitime başladığını belitti. Öngörülen yeniliklere ve devam eden işlere örnekler vererek  bilgilendirmede bulundu. 2017 yıllın huzurlu bir yıl olmasını temenni etti.

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