2016 yılı KOÜ akademik topantısı:Kocaeli sizi alkışlıyor,emeklerinize sağlık

Kocali Üniversitesi Tıp Fakültesi Güz dönemi akademik genel kurul toplantısı yapıldı.

Kocaeli üniversitesi rektörü Prof.Dr.Sadettin Hülagü Kocaeli Üniversitesi Rek.Yar.Ercüment Çiftçi ,Tıp Fakültesi dekanı Prof.DR.Nihat Zafet Utkan ,Kocaeli Üniversitesi bashekimi Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk kocali üniversitesi hacalarının katılımıyla gerçekleşti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Zafer Utkan ,Fakültenin akademik yapısı,yeni akademik yükselmeler,bilimsel faliyetler ve akademik hedeflerden söz etti.Akademik aktivitelerin artırılması ve akreditasyon süreçlerinin yenilenmesine dikkat çekti.

Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bashekimi Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk 2016 yılında hastane gelirlerinin arttığını ve giderlerin azaldığını bunun sonucunda önümüzdeki aylara mütakip kurumun borç ve ödemelerinin daha kolay gerçekleşeceğini ifade etti.

Prof.Dr.Nuh .Zafer Cantürk özel muayene ve ameliyatların ,verilen mesai içi hizmetleri azaltmadan ancak vatandasın talebini karşılıyarak gerçekleştirildiğini, mesai içi poliklinik sayısının kademi artırılarak günlük 2000 hastadan 2500 lere geldiğini belirtti.Bu arada özel hizmetlerde de sayının ve kalitenin arttığını vurguladı.Bu konuda kendisi tüm öğretim üyelerie teşekkürlerini sundu.

Hastanede yapılan bu hizmetlerden elde edilen gelirin ortaloma 1/3 ünün hocalara dağıtıldığını geri kalan miktarın hastane döner sermayesinin gereksimleri için kullanıldığı ve devlete vergi olarak gittiğinin altını çizdi.Başhekim cantürk yaptıkları bir maliyet analiz çalışmasını taktim ederek hastane hizmetlerinin kaliteden ödün vermeden ancak zararda etmeden sürdürülmesinde yani başa baş hizmet verilebilmesi için özel muayene ve özel ameliyatların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.Ayrıca 2016 yılında yapılan yeni ameliyathane düzeni,radyoloji ve patoloji tadilatları,yoğun bakımlar yangın merdivenleri hasta hizmetleri ve sosyal alanlar(kantin,refekatçi yemekhanesi,otopark .. vs ) gibi yapılan çalışmaları slaytta gösterdi,2017 yılında hedeflerini dile getirdi,bunların gerçekleşmesinde maddi manevi desteği veren Rektör Prof.Dr.Sadettin Hülagü ve dekan Prof.Dr.Nihat Zafer Utkan a teşekkürlerini sundu.2 017 yılının Türkiyemiz ve Tüm Dünya için sevgi barış getirmesini temenni etti.

"2017 HUZURLU BİR YIL OLSUN"

Son konuşmayı yapan Kocaeli Üniversitesi rektörü Prof.Dr.Sadettin Hülagü üniversitenin mevcut durumuyla ilgili genel bir değerlendirme yaparak başladığı konuşmasında Denizcilik Fakültesi'nin ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin kurulduğunu belirterek İlahiyat Fakültesi'nin eğitime başladığını belitti. Öngörülen yeniliklere ve devam eden işlere örnekler vererek bilgilendirmede bulundu. 2017 yıllın huzurlu bir yıl olmasını temenni etti.