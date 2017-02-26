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2016 yılında 8 bin olay çözüldü

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2016 yılında 8 bin olay çözüldü
Yoğun göç alan ve her geçen gün artan trafik sorunu nedeniyle Kocaeli'de MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) kurulmuştu.

Kocaeli genelinde 3 bin kamera ile her nokta, Kocaeli Emniyeti'nin gözetimi altında. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü binasında 80 personel 3 bin kamera ile kenti 24 saat gözetliyor.

SUÇ ORANLARI AZALDI

6 Yıl önce kurulan MOBESE sayesinde artık Kocaeli'de suç oranları yüzde 60 oranında azaldı. İşlenen suçun önlenmesi ve faillerin yakalanması için de büyük önem arz eden MOBESE sayesinde 2016 yılı içerisinde Kocaeli'de tam 8 bin olay Mobese kameraları tarafından görüntülenerek aydınlatıldı. Konumu gereği ve İstanbul’a yakın olması nedeniyle günde 1 milyon 600 bin araç Kocaeli'den geçiş yapıyor.

KOCAELİ’NİN GÖZLERİ

Bu araçların tamamı PTS (plaka tanıma sistemi) ile takip ediliyor. D-100, D-130 Karayolu'nun yanı sıra Tem Otoyolunda bulunan PTS (plaka tanıma sistemi) Kayıt altına alınıyor. MOBESE binasında görev yapan 80 personel kentin adeta gözü kulağı olmuş durumda, 24 saat kenti gözetleyen emniyet görevlileri olaylara anında müdahale edilmesi için gözlerini ekrandan bir an olsun ayırmıyor.

Kerim YAVUZ

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