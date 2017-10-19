Vicdan azabı çeken katil suçunu itiraf etti
Aşık olduğu kadını öldürerek cesedini ormanlık bir alana atan katil bir buçuk yıl sonra polise teslim olarak suçunu itiraf etti.
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Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Muallim Mahallesi Belde Limanı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 2016 yılında kız arkadaşı 25 yaşındaki E.A.'yı öldürerek cesedini bölgedeki ormanlık bir alana atan S.S. isimli şahıs, çektiği vicdan azabına dayanamayarak bugün polis ekiplerine teslim oldu. Olayı detayları ile anlatan S.S. isimli şahıs, cesedi attığı yeri de polis ekiplerine söyledi. Şahsın ifadesinden yola çıkan polis ekiplerinin Belde Limanı mevkiinde yaptıkları araştırma neticesinde E.A. isimli kadının cesedi bulundu. Ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, gözaltındaki S.S.'nin sorgusu devam ediyor.
İHA
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