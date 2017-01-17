2016’da 3218 esnafa 165 milyon TL kredi

Her fırsatta esnafla bir araya gelen Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bugün de Sekapark Sahil Restaurant’ta, ilimizdeki 9 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri’nin başkanlarıyla buluştu.

Kahvaltı etkinliğinde 2016 yılında 9 kooperatifte toplam 3128 esnafın 165 milyon 268 bin 576 TL kredi kullandığını açıkladı. Vali Güzeloğlu, “Kocaeli’de kredi kullanan esnafımız borcuna sadık. Aksatmadan günü gününe ödemelerini yapıyor” dedi. 2017 yılında kredi kullanım miktarının 180 milyon TL’ye çıkması, kredilerin şubat-mart aylarında verilmesi hedefleniyor.

9 KOOPERATİF BAŞKANI EKSİKSİZ

Vali Güzeloğlu’nun esnaf kefalet kooperatifi başkanlarıyla buluşmasında Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya da yer aldı. Kocaeli Esnaf ve Kefalet Başkanı Faruk Demir, Derince Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Koçyiğit, Körfez Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ferit Kır, Darıca Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Kaplan Sönmez Yıldız, Gebze Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nejat Gödek, Gölcük Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu, Karamürsel Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Yanık, Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Kefalet Kooperatif Başkanı Nedim Özer ve yönetim kurulu üyeleri kahvaltı etkinliğine eksiksiz katıldı.

KAYA: “PARAYI VERMEK KOLAY”

Kocaeli Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, 288 esnafa sığır faizle 67 milyon TL kredi kullandırdıklarını, Türkiye’de ilk 10 içinde olduklarını söyledi, “Valimize desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya da, Vali Güzeloğlu ile ilçelerde esnaf toplantıları yaptıklarını hatırlattı, “Parayı vermek çok kolay ama geriye ödenmediğinde dürüst ödeyenler de zarar görüyor” dedi, Vali Güzeloğlu’na esnafın yanında olduğu için teşekkür etti.

“KREDİ ESNAFA CAN SUYU OLMUŞTUR”

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, esnaf kefalet kooperatifi başkanlarının önemli bir görev ifa ettiklerini belirterek, “ Esnafa kredi veren destek olan değerli arkadaşlarımızsınız. Güven duyulan yönetici kardeşlerimizsiniz. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Kocaeli’nde esnaf kooperatiflerimizi başarısından dolayı tebrik ediyorum. 9 kooperatifimiz var. 165 Milyon kredi kullanımı gerçekleşmiş. Bu büyük bir rakam. Bunun içinde faizsiz krediler var. Bu ekonomik olarak esnafa tam bir can suyudur. Bunlara baktığımızda esnafımızın takip oranı da çok düşük. Kocaeli esnafı esnafın özü gibi sözüne ve borcuna sadık. 7 bin 63 üyemizin 3 bin 218’i kredi kullanmış” dedi. Vali Güzeloğlu, hükümetin sağladığı desteklerin bu yıl da süreceğini söyledi, bundan sonra her ay kredi kullanan üyeleri ve kooperatifleri yerinde ziyaret edeceğini açıkladı.

Şennur YILDIZ

2016 YILINDA ESNAFIN KULLANDIĞI KREDİLER

KANDIRA: 649 üyeden 274 üyeye 12.896.500 TL.

DARICA: 472 üyeden 231 üyeye 12.599.500 TL.

KARAMÜRSEL: 394 üyeden 283 üyeye 8.813.292 TL.

GEBZE: 568 üyeden 35 üyeye 2.262.400 TL.

BÜYÜKŞEHİR: 542 üyeden 204 üyeye 9.904.000 TL.

KÖRFEZ: 542 üyeden 274 üyeye 14. 734.650 TL.

GÖLCÜK: 833 üyeden 446 üyeye 21.923.157,94 TL.

KOCAELİ ESNAF KEFALET: 2.577 üyeden 1141 üyeye 67.281.000 TL.

DERİNCE: 604 üyeden 330 üyeye 14.854.077 TL.

TOPLAM: 7.063 üyeden 3218 üye 2016 yılında 165.268.576,94 TL.