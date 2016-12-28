2016’da 41 Kart dertlere derman oldu

Büyükşehir’in örnek sosyal projesi “41 Kart”, 2016 yılında da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği gıda ve giyim tanımlı 41 Kart ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılması ve süt içme alışkanlığı kazandırılması için annelere sağlanan süt tanımlı 41 Kart, 2016 yılında üstüne düşen görevi yerine getirdi. 2016 yılında Giyim 41 Kart’tan 9 bin 197 kişi, Gıda 41 Kart’tan 12 bin 936 aile yararlanırken, Süt 41 Kart Proje kapsamında 2016 yılında 29 bin 567 aile faydalandı.

12 BİN 936 AİLEYE GIDA YARDIMI

Büyükşehir Belediyesi ekonomik durumları itibariyle sağlıklı beslenme noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik gıda tanımlı 41 Kart projesi ile 2016 yılında da dertlere derman oldu. Vatandaşların gıda tanımlı 41 Kart ile anlaşmalı marketlerden gıda alışverişi yapmalarını sağlayan projeden 2016 yılında 12 bin 936 aile yararlandı. Vatandaşlar böylece gıda ihtiyaçlarını karşılayarak bir nebze de olsa evlerine mutlu döndü.



ALIŞVERİŞ YAPAR GİBİ

Sosyal yardımların sistematik hale gelmesini sağlamak adına gıda da kullanılan “41 Kart“ uygulamasına eklenen yeni bir yazılım ile 2014 yılında giyim yardımları sisteme dahil edilmişti. Vatandaşlar “Giyim Tanımlı 41 Kart” ile banka ile anlaşmalı istedikleri mağazadan giyim alışverişlerini yapabilme imkanı buldu. Bu doğrultuda 2016 yılında Giyim 41 Kart’tan 9 bin 197 kişi faydalandı.

ANNELERE SÜT DESTEĞİ

Anne adaylarının hamilelik veya emzirme dönemlerinde yeterli beslenmelerine yönelik süt içme ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasını sağlamak için süt tanımlı 41 Kart’tan ise 29 bin 567 aileye ulaşıldı. Doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 3 ay olmak üzere gebe ve emzikli kadınlara süt desteği sağlanan örnek çalışma ile anneler anlaşmalı marketlerden sütlerini alabildi.

