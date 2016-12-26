2016’da Kocaeli’de en büyük yatırım: Ulaşım

Büyükşehir, 2016 yılında ihtiyaç duyulan noktalarda birçok üstgeçit, köprü, viyadük ve bulvarı hizmete açtı2016’da Kocaeli’de en büyük yatırım ulaşıma yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kaliteli ve konforlu ulaşım ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiği hizmetleri her sene olduğu gibi 2016 yılında da sürdürdü. Büyükşehir, 2016 yılında da ihtiyacı karşılamayan yolları bulvara dönüştürdü, yeni oluşturulan yolları modern üst geçitler ve viyadüklerle şekillendirdi, ilçe-köy ayırt etmeden yolları asfalt ve parke ile döşedi.

MODERN ÜST GEÇİTLER

Kocaeli’nin, sürekli artan nüfusu, sanayi kuruluşlarının çokluğu ve şehirlerarası trafiğin bağlantı noktasında olması nedeniyle ulaşım ağının verimliliği ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda kent genelinde ulaşım hamleleri 2016 yılında da bir bir gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan bu hamlelerle transit araç trafiği sağlayan yollarla karşıya geçişleri sağlamak için birçok modern yaya üst geçitleri inşa edildi.

YAYA KÖPRÜLERİ İKİ YAKAYI BAĞLADI

Türkiye’nin atardamarlarından D-100 ve D-130 karayollarının merkezinde bulunan İzmit’te Yeni Valilik Hizmet Binası’na karşıdan karşıya geçişi sağlamak için ise Necmettin Erbakan Yaya Köprüsü, Yahya Kaptan Durağı ile Akademi Hastanesi arasındaki yaya geçişini sağlamak için ise Alparslan Türkeş yaya Köprüsü açıldı. Yahya Kaptan Mahallesi ile Kavakçılık bölgesine geçiş sağlayan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Yaya Köprüsü ise son olarak İzmit merkezde açılan yaya geçidi oldu.

KENTİN İHTİYAÇ DUYULAN NOKTALARINA

Öte yandan kentin farklı yerlerinde birçok köprü ve üst geçit vatandaşların hizmetine sokuldu. Bu köprüler Kocaeli Üniversitesi B Kapısı’ndaki Şehit Polis Serdar Gökbayrak Yaya Köprüsü, Kartepe Eşme Maden Deresi Köprüsü, Kartepe Eşme Maden Deresi Köprüsü, İzmit Sarıdere Yaya Köprüsü, Gebze Tavşanlı Mahallesi Atatürk Caddesi Dere Köprüsü olarak kente sunuldu.

KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR

Yine D-100 Karayolu’nu rahatlatmak adına köprülü kavşaklar inşa edildi. D-100 Karayolu’nun Yahya Kaptan mevkiinde inşa ettiği Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı da bunlardan birisi oldu. Kavşak önemli sanayi kuruluşları ve AVM’nin yer aldığı alandaki trafiğin akışını hızlandırdı. Outlet Center’ın bulunduğu alanda yapılan 15 Temmuz Köprülü Kavşağı da hayata geçirilen hizmetlerden biri oldu.

YOLLAR BULVARLARA DÖNÜŞTÜ

Köprü ve üst geçitlerle kentin yükünü hafifleten Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında cadde ve mahallerin yollarını modern hale getiren çalışmalar yürüttü. Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi-Eskihisar Caddesi arası bağlantı yolu, Derince 20 metrelik alternatif yol, Çayırova Bosna Caddesi üst yapı düzenlenmesi, Başiskele Yeşilkent Mahallesi Ayazma Caddesi, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından vatandaşların hizmetine sunuldu.



