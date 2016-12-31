2016'da Kocaeli'de en çok neleri konuştuk

2016 yılı, hem Dünya’da, hem ülkemizde, hem şehrimizde çok hareketli geçti.

Yaşanan olayların büyük bölümü tatsızdı, üzücüydü. İlimizde de çok tartışmalı günlerden geçtik. Aslında 2016 yılında ilimizde olumlu yönde çok önemli kazanımlar elde edildiğini söylemek de hayli zordu.

EN ÇOK TRAFİK VE ULAŞIM

Kocaeli 2016 yılını hemen her gün trafik ve ulaşım konusundaki sıkıntıları tartışarak geçirdi. Tramvay yolu çalışmasının yapıldığı bölgelerden hemen her gün feryatlar yükseldi. Geçen yıl ilimizde Büyükşehir Belediyesi yeni yaya üst geçitleri yaptı, ulaşım için yeni otobüsleri hizmete soktu. Ancak 2016 yılı boyunca ulaşım ve trafikle ilgili sıkıntılar ve tartışmalar hiç bitmedi.



HAVAALANI YİNE BOŞTU

2016 yılında Cengiz Topel Havaalanı’nın canlanmasını, şehrimizin havaalanından Türkiye’nin pek çok bölgesine düzenli seferler yapılmasını bekliyorduk. Ama koca bir yılı daha Cengiz Topel boş geçirdi ve bu umutlar da 2017 yılına taşındı.



KOTO ÇOK TARTIŞILDI

Geride bıraktığımız 2016 yılında ilimizde en çok tartışılan kurumların başında Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) geliyordu. 15 Temmuz sonrası FETÖ soruşturması kapsamında KOTO Başkanı Murat Özdağ’ın tutuklanmasıyla, KOTO’da bir de yönetim sorunu ortaya çıktı. Nitekim, ilimizdeki bu çok büyük ve önemli kurum, 2016 yılını bitirirken, hala yönetim krizi yaşıyordu.

EKMEĞİ PAHALI YEDİK

Kocaeli kenti 2016 yılında aylarca Türkiye’de en pahalı ekmeği yiyen şehir halkı oldu. Ekmek fiyatı ilk kez bizim ilimizde 1 TL’nin üzerine (1.25 TL) çıkartıldı. Aylar sonra mahkeme ekmek zammını iptal etti, fiyat yeniden 1 TL’ye geriledi.

65 YAŞ TARTIŞMASI

Şehir içi toplu taşımada aylarca 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz seyahati ile ilgili tartışmalar yaşandı. Minibüsçüler, 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşımak istemedi. Bu konudaki tartışmalar hep toplu taşıma sektöründen ailesini geçindirenleri, hem minibüslere alınmayan yaşlıları bir dönem çok üzdü.

OTOPARK KONUSU

Özellikle İzmit geçen yıl otopark konusunu da yine çok tartıştı. Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde caddelere park eden araçlardan para toplayan Parkotomat ile olan sözleşmeyi iptal etti. Bu şirketin Büyükşehir Belediyesi’ne olan borçları ödeyip ödemediği bilinmiyor. Bir süre parkomat uygulaması kaldırıldı, ama daha sonra Büyükşehir kendi şirketi üzerinden paralı otoparkı sürdürdü.

MERAL AKŞENER OLAYI

Yine 2016’da önemli siyasi gelişmeler yaşandı. İlimizde çok tanınan ve sevilen Meral Akşener MHP’de Genel Başkan adayı oldu. Geride kalan yılın bir döneminde Akşener Türkiye’deki en popüler siyasetçiydi. Ancak daha sonra partisinden ihraç edildi. 2016 yılında Kocaeli’den önemli bir siyasi partiye genel başkan çıkartmak hayali başladığı gibi sona erdi.

SİRMEN HAPİSTE BİTİRDİ

Geride kalan yılın ilimizdeki önemli olaylarından biri de bu kente 15 yıl hizmet eden, eski Belediye Başkanı, eski milletvekili Sefa Sirmen’in hakkında kesinleşen bir mahkumiyet nedeniyle haziran ayı sonlarında cezaevine konulmasıydı. Sirmen cezaevinde hastalandı, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde önemli ameliyatlar geçirdi. İzmit’te pek çok kişi Sefa Sirmen gibi önemli bir insanın, bir hizmet adamının cezaevine konulmasını içine sindiremedi.

PAHALI EKMEK

2016 yılının büyük bölümünde Kocaeli halkı Türkiye’nin en pahalı ekmeğini yedi. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı 250 gramlık ekmeğin 1.25 TL’den satılmasını savundu. Ama mahkeme kararı farklı çıkınca, zammı geri almak zorunda kaldı.

65 YAŞ SIKINTISI

zaten sorunlu olan şehiriçi ulaşımında geçen yıl 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz seyahati konusunda büyük tartışmalar yaşandı. Hem yaşlı insanlar üzüldü, mağdur oldu, hem toplu taşımadan ekmek yiyen esnaflar mağdur edildi.

PARKOMAT SORUNU

Geçen yılın ilk çeyreğinde İzmit şehir içindeki parkomat uygulamasında önemli tartışmalar, gelişmeler oldu. Büyükşehir Belediyesi, parkomat sisteminden para kazanan şirketin, borçlarını ödemediğini söyleyip, sözleşmeyi iptal etti. Bir süre parklar ücretsiz yapıldı. Daha sonra Büyükşehir şirketi uygulamayı üstlendi. Ama hala bu sistemin yasal olup olmadığı tartışılıyor.

ÖZDAĞ TUTUKLU

KOTO Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, FETÖ davasından tutuklu. Özdağ gibi şehrimizin tanınmış bazı işadamları da aynı davadan tutuklu. Bu yıl FETÖ sanıklarının da yargılanma yılı olacak.

