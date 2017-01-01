2016’da Kocaeli’de yılın olayı:Kocaelispor’un  küllerinden doğuşu

Biz Kocaelisporlular, Kocaelispor’a gönül verenler, futbolda “Yeşil-Siyah”tan başka renk tanımayanlar, çok zor yıllar geçirdik.

Bir zamanlar Türk Futbolu’nun örnek kulübüyken, itildik, kakıldık. Gururumuz kırıldı. Ama 2016 yılı, Kocaelispor’un küllerinden doğduğu yıl oldu. Kocaelispor Tarihi yazılırken, kuşkusuz 2016 yılı için ayrı bir altın sayfa açılacaktır.

Çok ezdiler bizi. Kendi sahamızda sıradan takımlardan 6-7 gol yediğimiz maçlar oldu. Alay konusu haline geldik. Borç yükü nedeniyle puanlarımız silindi, transfer yapmamız yasaklandı. Kocaelispor’a gönül verenler, her maçtan sonra evde ağlıyor, gözyaşlarını içine akıtıyorlardı.

NEREDEYSE KULÜP KAPANACAKTI

2004 yılında ilimizde yerel iktidarın değişmesiyle birlikte, Kocaelispor’a bakış açısında da siyasetin 180 derecelik bir değişimini gördük. Aslında kimileri iyi niyetliydi. Ama yeni yerel iktidarda kimileri Kocaelispor Kulübü’ne sanki “Sefa Sirmen’in kulübü” gözüyle bakıyordu. Arada, bir sezon 2’nci Lig’den yeniden Süper Lig’e yükseldik. Ama yükselmez olaydık.

Süper Lig’deki bir yıllık dönem, Kocaelispor’u iyice batırdı. Çok büyük yanlışlar yapıldı. Kocaelispor için verilen paralar çok kötü kullanıldı. Kulübün geleceği karartıldı.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de Kocaelispor’u tamamen yok etmeye, kapatmaya yönelik girişimler başladı. Körfez FK adıyla bir kulüp kuruldu. Daha sonra bu kulüp Birlikspor adını aldı. Siyasetin hedefi, Kocaelispor’u bitirmek, kapatmak yerine kentin takımı olarak Birlikspor’u monte etmekti.

Ama kent, bu şehrin bünyesi, bu siyasi baskıyı kabul etmedi. Bir avuç insan Kocaelispor Kulübü’nü yaşatmak için gönül birliği yaptılar.

HER YIL KÜME DÜŞÜYORUZ

Kocaelispor’un kapatılıp, yok edilmesi önlenmişti. Bu dönemde Kocaelispor Başkanlığı’nı üstlenen eski kaptanlardan Orhan Görsen’in büyük başarısını da unutmamak lazım.

Kulübümüz kapanmadı, ama puanları silindi. Borç yüzünden transfer yasağı geldi. Kocaelispor her yıl bulunduğu ligte averaj takımına döndü ve her yıl küme düştü.

Süper Lig’den BAL Ligi’ne kadar düştük. Yani 1’nci Lig’den 5’nci lige düşmüştük.

Ama bu kentte Kocaelispor sevdalıları vardı.

Bu kentte ÖZGÜR KOCAELİ Gazetesi vardı. Bağrımıza taş bastık. Gözyaşlarımızı içimize akıttık. Hepimizi utandıran çok ağır sonuçlara rağmen Kocaelispor’umuzun peşini bırakmadık.

2016’DA HAMLE YILI

Kocaelispor Kulübü’nde, tribünden taraftar olarak gelen mangal yürekli Bahri Yavuz’un başkanlık dönemine gelindi. Artık amatör ligdeydik. BAL’daki ilk yılımızda Tekirdağ’ı geçemedik, 3’ncü Lige çıkamadık. Ama geçen sezon müthiş bir sezon yaşadık. Rakiplerimizi eze eze BAL’daki grubu lider bitirdik. Türk Futbolu’nda, artık büyük denilen takımların maçlarında bile tribünler boş kalırken, Amatör Küme’deki Kocaelispor’un maçlarında 20 bin kişi tribünleri dolduruyordu.

Aileler, çoluk çocuk Kocaelispor maçlarına geliyordu. İsmetpaşa’da Yeşil-Siyahlı takımın önüne çıkanlar şaşırıyordu.

24 NİSAN 2016:ESKİŞEHİR

BAL’daki ikinci sezonunda grubunu uzak ara lider tamamlayan Kocaelispor için 24 Nisan 2016 tarihi önemli bir tarihtir. 24 Nisan’da Eskişehir’de 3’ncü Lig’e yükselmek için İstanbul Sultangazi takımı ile play off final maçı oynadık. O gün Eskişehir’in her yeri Yeşil-Siyahtı. Eskişehir Atatürk Stadı tribünlerinde 25 bin civarında Kocaelispor taraftarı vardı.

Yıllar sonra küme düşmekten çıkıp, üst kümeye çıkmanın mutluluğunu yaşıyorduk.

TOP YERE VURDU ZIPLADI

Kocaelispor Kulübü, yapılan büyük hatalar ve kasıtlı uygulamalar nedeniyle adeta paraşütsüz düşmüştü. Süper Lig’den 5’nci Lig’e BAL’a kadar düştük. Zaten daha aşağısı mahalli amatör ligdi. Kocaelispor bir lastik top gibi çok yüksekten beton zemine düşmüş, ama zemine çarpıp zıplamıştı. Küllerimizden yeniden doğmuştuk. 24 Nisan 2016 Kocaelispor’un yeniden doğuşunun da tarihi oldu.

Günlerce kutladık Kocaelispor’u bu çok zor koşullarda yeniden 3’ncü Lige çıkartmanın gururunu.

2016 yılında Kocaeli kenti adına bir sevinç olayı, bir başarı olayı varsa, hiç kuşkusuz bunun adı Kocaelispor’du. Bu nedenle yıllarca küme düştükten sonra Kocaelispor’un bir üst lige yükselmesi hiç kuşkusuz 2016 yılının Kocaeli’de yılın olayıydı.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

Birkaç yıl öncesine kadar Kocaelispor’u bitirmek, kulübü kapatıp yok etmek için uğraşanlar bile, artık yenildiklerini kabul ettiler. Bir KEV olayı yaşandı. Kulüp Başkanı Bahri Yavuz bu konuda da çok dik durdu. Çok doğru durdu.

Şimdi 2016 yılının sonunda, 2017 yılının başında 3’ncü Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren bir takımımız var. Bu sezonun sonunda 2’nci Lige yükselebiliriz veya yükselemeyiz. Bu çok önemli değil. Ama artık KEV sorunu aşıldı. Kocaelispor’a hiç oynamamış, forma giymemiş Sırp oyuncular için gelen borç cezaları ortadan kalktı. Hedef, kulübün bütün eski borçlarını kapatmak, transfer yasağını aşmak.

İnanıyoruz ki, Kocaelispor yükselişini sürdürecek. Kocaelispor yeniden Türk Futbolu’nun en önemli, en fantastik, en sevilen kulübü olacak. 2 Türkiye Kupası’nın yanına yeni kupalar koyacağız.

Sporting Lizbon’dan, Lokomotif Moskova’dan sonra İzmit’e, yeni stadımıza Avrupa’nın çok önemli kulüplerini getireceğiz.

HEDEF:2023

2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü kuruluş yılı olacak. Bence Kocaelispor için de Süper Lig’e dönüş için gerçekçi hedef 2023 yılı olmalıdır. 1966’da kurulan, geçen yıl yarım asrı geride bırakan Kocaelispor’un bundan sonra Süper Lig’e yükselene kadar ayağını yorganına göre uzatması, içinden geçtiği borç batağından dersler çıkartması gerekiyor.

Her yıl bir üst lige yükselelim diye gereksiz harcamalar yapmak, kulübü yeniden borç batağına sokmak yerine, adım adım gidelim. Haddimizi bilerek, yoğurdu üfleyerek gidelim. 2023’e kadar yeniden Süper Lige yükselelim. Oraya çıktığımızda borcu olmayan, kendi futbolcularının büyük bölümünü kendisi yetiştirmiş örnek bir kulüp olalım.

Sonra hedeflerimiz elbette Süper Lig şampiyonlukları olacak. Sonra İzmit’te Türk Futbolu’nun sözde büyüklerini ağırlayıp, onları evire çevire yenmenin mutluluğunu da yaşayacağız. Kocaelispor Camiası olarak çok zor günlerden geçtik. Şimdi bütün bunları hak ediyoruz.

Kocaelispor tarihinde 2016 yılını hiç unutmayacağız. Dibe vurmuşken yeniden yükselmenin gururu ve mutluluğu da çok farklı oluyormuş. Bizler şimdi bu mutluluğu yaşıyoruz. Ama hiçbir zaman başarının sarhoşluğuna kapılmayacak, geçmişteki hataları yeniden yaşamayacağız.