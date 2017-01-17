2016'da Kocaeli'deki harcamalar toplamı..

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "2016 yılında ilimizde yapılan harcamalar toplamı 1 milyar 339 milyon TL'dir." dedi.

Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 4’ncü dönem değerlendirmesinin yapıldığı 2017 yılının 1’inci toplantısı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Akçakoca Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra; Vali Yardımcıları Hasan Gözen, Osman Sarı, İlçe Kaymakamları, Yatırımcı Kurum ve kuruluşlarının Müdürleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve ilçe belediye yetkilileri katıldı.

Vali Güzeloğlu toplantıda yaptığı konuşmada; “Toplantımızın başta insanımız, İlimiz, ülkemiz için hayırlı ve yararlı olmasını diliyorum. 2017 yılının da girmesiyle tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

2016’da olduğu gibi Kocaeli olarak; prestij projeleriyle, insani yaşam kalitesini arttıracak perspektifteki hizmetleriyle her boyutta gurur duyulan bir gayret içerisinde yolumuza devam ediyoruz. 2017 yılının bu anlamda bütün beklentilerimizi karşılayan ve başta huzur, güven verici bir yıl olmasını bir kez daha Rabbimden niyaz ediyorum. “ ifadelerini kaydetti.

Güzeloğlu sözlerine şöyle devam etti:

“2016 yılında İl genelinde kamu ve mali idareler perspektifinde toplam 831 projemizin yürütüldüğünü ve bunlardan yıl içerisinde de 321 projemizin tamamlandığını, 408 projemizin devam ettiğini, 44 projemizin ihale aşama sürecinde olduğunu belirtmek istiyorum. Başlanamayan 58 projemiz var. Bunların büyük bir kısmı yer, alan ve benzeri alt yapıdan kaynaklanan ve hukuki boyutta çıkan sorunlarla ilgilidir. Ödenek ve kaynak noktasında bir sıkıntı olmamakla birlikte özellikle hukuki perspektifte, süreç içerisinde mahkemelerden alınan tedbir ve benzeri kararlar yatırımlarda bazen gecikmelere neden olabilmektedir.

Toplam yatırımlar içerisinde en çok projesi bulunan 3 sektör sırasıyla; 442 projeyle diğer kamu hizmetleri sektörü, 160 projemiz eğitim sektörü ve 157 proje ise ulaştırma sektörüdür. Bu 3 sektör toplamı, proje bütünlüğümüzün %91’ine tekabül ediyor. Bu projeler fiziksel alt yapıları sağlayan, yaşam kalitesindeki hedeflemelerimizi güçlendiren ve niteliğe dönüştürmek zorunda olduğumuz yatırımlarımızdır. Hedef merkezinde insan olan, yaşam kalitesiyle insani beklentileri en yükseğe taşımayı amaçlayan bir perspektiftir. Bu da hizmet kalitesini güçlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Örneğin eğitimde, bu yılla birlikte yaklaşık 520 milyon TL’yi aşkın doğrudan yatırım yaptık. Buna 45 milyon 680 bin liralık onarımla birlikte yaklaşık 600 milyonluk reel yatırımı ilin bütününde fiziksel olarak hayata geçirdik. Yapılan bu fiziksel yatırımların niteliğe dönüşmesidir. Esas hedef budur ve bu hedef ile Kocaeli zirveyi bulmuştur.

1 MİLYAR 339 MİLYON HARCANDI

Bir model kent konumundaki iddiamızı her geçen gün pekiştiren bir dönüşümün içerisindeyiz. Bu hizmetin içerisinde ve gayretindeyiz. Tüm bu yatırımların 2016 yılı toplamı; 1 milyar 790 milyon Türk Lirası ve bunun harcama toplamı da 1 milyar 339 milyon Türk Lirasıdır. 2016 yılı toplam harcamaları da diğer kamu hizmetleri sektörü, proje bazında %52 ile en yüksek orana sahip. 2’nci sırada ulaştırma sektörümüz var %22 ve 3’ncü sırada eğitim sektörü var %16’dır. Bu harcamalar da harcamalarımızın %90’nına tekabül ediyor. Geriye kalan %10’luk kısımda değişik başlıklardaki tarım, enerji, konut ve sağlık gibi temel yatırım başlıklarına aittir. Bütün bu proje ve harcamaların %65’i mali idarelerin, 2 üniversitemiz ve kamu kurum kuruluşları ile proje sayısı toplam harcamanın da %35’i dir. Devam eden yatırımlarda da aynı perspektif içerisinde ve aynı heyecanla 2017 yılını karşılıyoruz.

Bütçe kanunu geçti, kurumlarımızın bütçeleri ve buna bağlı kurum bütçe planlamaları da belirlendi. Bu perspektifte önümüzdeki yatırımların çalışmaları, tespit edilen alt yapıları, ihale işlemleri yapılacak. Bütün yatırımlarda hedef; süresi içerisinde başlanması ve bitmesidir. En kısa süre içerinde de bitecektir. Onun için ihaleler zamanında öngörülecek, hukuki bütün süreç tanımlanıp en kısa süre içerisinde bitirilip bir fiili yatırım hayata geçirilecektir.

2017 yılının 1’nci koordinasyon toplantısını bitiriyoruz. İş birliği esastır, her kurum birbirleriyle iş birliği yaparken kendi kurumsal katkısında en üst düzeyde sunmak zorundadır. İnşallah bunu yapma gayretini sergileyelim diyoruz. Emeklerinize teşekkür ediyorum, hayırlı hizmetleri Rabbim daim eylesin, birlik ve beraberliğimizi de muhafaza etsin”

