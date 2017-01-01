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2016’DA VEFAT EDENLER

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2016’DA VEFAT EDENLER
Geride bıraktığımız yıl da ilimizde tanınan, sevilen, sayılan pek çok isim, kentin pek çok ulu çınarı aramızdan ayrıldı.

Geçen yıl kaybettiğimiz bazı tanıdık isimleri, vefat tarihleri ile birlikte hatırlatalım:

X-SALİM KUKUL: Emekli general, Belediye Meclisi eski üyesi. 77 yaşındaydı. 12 Ocak’ta vefat etti.

X- VEHBİ ENGİZ: Kocaeli eski milletvekili. 89 yaşındaydı. 25 Ocak’ta vefat etti.

x- ERDOĞAN GÜMÜŞKAYA: İzmitli eski esnaf. Çinili Fırın’ın kurucusu. 81 yaşındaydı. 31 Ocak’ta vefat etti.

x-VELİ ÇAM- İzmit’in en eski muhasebecilerinden. Uzun yıllar Kozluk Muhtarlığı yapmıştı. 90 yaşındaydı. 28 Şubat’ta vefat etti.

x-AHMET TAŞKIN:  Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü’ydü. 20 Mart’ta 64 yaşında vefat etti.

X- MAKBULE ÇANAKÇILI: Gazetemizin eski imtiyaz sahibi Nazif Çanakçılı’nın annesi. 86 yaşındaydı. 1 Mayıs’ta vefat etti.

x-LEVENT BÜLBÜL: 24 Kasım Anadolu Lisesi Fizik öğretmeniydi. 54 yaşında, beyin kanaması sonucu 6 Mayıs’ta vefat etti.

X-KADRİ VEZİROĞLU: İzmit Büyükşehir Belediyesi’nin ilk Genel Sekreteri. 74 yaşındaydı. 15 Mayıs’ta vefat etti.

X-KAMİL ULUSOY: Uzun yıllar Ömerağa Muhtarlığı yapmıştı.  21 Haziran’da 74 yaşında vefat etti.

x- AYŞE KOLAYLI: İzmit’in örnek alınan, çok sevilen hemşerilerindendi. 5 Temmuz günü, 57 yaşında aramızdan ayrıldı.

X- SELVİ TELLİOĞLU: İzmit Büyükşehir Belediyesi’nde, CHP’de önemli görevler yapmıştı. 17 Temmuz’da vefat etti. 48 yaşındaydı.

X- MUSTAFA EFE: Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı, başarılı işadamıydı. 4 Ekim’de, 64 yaşında vefat etti.

x- KEMAL EROL KOPTAGEL: Eski, amatör futbolcuydu. Gölcük’te bir kaza sonucu 19 Ekim’de vefat etti. 71 yaşındaydı.

X-NURAN BİLGİSU:  İzmitli köklü ailenin çok sevilen bir ferdiydi. 2 Kasım’da 75 yaşında vefat etti.

X- ÖMER AY: Eski emniyet amiri. 13 Kasım’da vefat etti. 74 yaşındaydı.

X-FERRUH ÖVEN: İzmit’in en sevimli, en renkli simalarından biriydi. 16 Kasım’da vefat etti. 75 yaşındaydı.

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MUSTAFA EFE: KOTO Başkanı’ydı. 4 Ekim’de vefat etti.

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FERRUH ÖVEN: İzmit’in unutamayacağı renkli insan. 16 Kasım’da kaybettik.

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VELİ ÇAM: Gerçek bir ulu çınar. 90 yaşında, 28 Şubat’ta kaybettik.

SELVİ TELLİOĞLU: İzmit’in gülen yüzüydü. 17 Temmuz’da henüz 47 yaşında vefat etti.

KADRİ VEZİROĞLU: İzmit Büyükşehir’in İlk Genel Sekreteri. 15 Mayıs’ta kaybettik.

KAMİL ULUSOY:Ömerağa’nın unutulmaz muhtarı. 21 Haziran’da vefat etti.

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