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2017 Okullar ne zaman kapanıyor?

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2017 Okullar ne zaman kapanıyor?
Yaz tatiline hasret kalan öğrenciler, okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Peki 2017 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ne zaman biteceğini, okulların ne zaman tatile gireceğini araştırmaya başladı.

2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 18 milyon 43 bin öğrenci ve yaklaşık 900 bin öğretmen için 6 Şubat 2017 tarihinde başlamıştı. Yaz tatilini sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler okulların ne zaman kapanacağı sorusuna yanıt aramaya başladı.

MEB tarafından yayınlanan iş takvimine göre okullar 9 Haziran 2017 tarihinde 3 ay süreli olarak kapanacak ve öğrenciler 3 aylık bir tatile giriş yapacak.

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