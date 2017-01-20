2017 yılında 12 milyon emekliye müjde!

Başbakan Binali Yıldırım tarafından 2017 yılının başlangıcında milyonlarca emekliye müjde haberi geldi.

Başbakan Yıldırım, emeklilere promosyon dağıtılacağını vurguladı. SGK emeklilere verilecek promosyonlarla ilgili bankalarla yapılacak olan protokolü hazırladı. Maaşlarına promosyon bekleyen emeklilerin merak ettiği bir diğer konu ise promosyonların hangi bankalardan alınabileceği oldu.

SGK emeklilere verilecek promosyonlarla ilgili bankalarla yapılacak olan protokolü hazırladı. Promosyon ödemeleri Mart ayı itibariyle başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 11.7 milyon emekliye verilecek promosyonla ilgili olarak bankalarla yapacağı protokolü hazırladı.

Edinilen bilgiye göre SGK, hem Ziraat, Halk ve Vakıf Bank'ı hem de PTT Bank ile özel bankaları emekli promosyonlarıyla ilgili protokol imzalayacak. Yaklaşık 15 gün önce 4.2 milyon emeklinin maaş aldığı bankalarla SGK'de toplantı yapılmış, Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı promosyon şartları kendilerine anlatılmıştı. SGK yetkilileri Hürriyet'e, söz konusu toplantıda özel bankaların promosyona ilişkin bir itirazda bulunmadığını, konuyu yetkili organlarından değerlendireceklerini açıklamışlardı.

Aradan geçen 15 günün ardından yetkililer, bu hafta promosyon protokolünü tamamladıklarını ve önümüzdeki hafta tüm bankalarla tek tek görüşüp imzaların atılacağını söylediler. Hürriyet'e konuşan yetkililer, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun onayından sonra protokol imzalarını önümüzdeki hafta bitirmeyi planlıyoruz" dediler.

MART'TA DAĞITILACAK

Yetkililer, Mart ayından itibaren de emeklilerin maaş promosyonlarını alabileceklerini ifade ettiler. Başbakan Binali Yıldırım, 1000 lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira; 1000-2000 lira arası 375 lira; 2000 lira üzerine 450 lira promosyon verileceğini duyurmuştu. Ancak yaklaşık 7.5 milyon emeklinin maaş aldığı Ziraat, Halk ve Vakıfbank ile promosyon konusunda anlaşılmış; 4.2 milyon emeklinin maaş aldığı PTT Bank ve diğer bankalarla ise görüşme yapılmamıştı. Hürriyet'in 4.2 milyon emeklinin durumunu gündeme getirmesi sonrasında SGK'nin ilgili bankalarla görüşme yapacağı nihayetinde Başbakanın söylediği gibi tüm emeklilerin bu promosyondan yararlanacağı vurgulanmıştı.

YAKLAŞIK 4 MİLYON EMEKLİ DE ALACAK

Maaşlarına promosyon bekleyen emeklilerin merak ettiği bir diğer konu ise promosyonların hangi bankalardan alınabileceği oldu. Promosyon anlaşması ilk etapta emekli maaşı veren kamu bankalarıyla yapıldı. Böylece maaşını Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'tan alan yaklaşık 7.5 milyon emekli promosyon alacak.

Özel bankalar ve PTT Bank’tan da aynı şartlarda anlaşmayı imzalamaları istendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre özel bankalardan "Biz bu promosyonu vermeyiz" diyen çıkmadı. Bu bankalar şartları kabul etmez ise 4 milyona yakın emekli Zirrat, Halk veya Vakıfbank'a geri dönüp promosyon alabilecek.

OCAK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı emekli maaşı zaamı belli oldu. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Sayıları 9 milyonu aşan SSK ve Bağ-kur emeklisinin maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam oranı 4.9 olarak belirlendi.

Enflasyon, Temmuz’da yüzde 0,45 artarken, Ağustos’ta 0,29 düşmüştü. Eylül’de yüzde 0,18, Ekim’de yüzde 1,44, Kasım’da ise yüzde 0,52 ve Aralık'ta da yüzde 1.64'lük yüksek artışla 6 aylık enflasyon yüzde 4.73 oldu. Oysa hükümet 2017 programında, 6 aylık enflasyonun 3.73 gerçekleşeceğini tahmin etmişti.