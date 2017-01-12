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2017'nin ilk Emlak Zirvesi Kocaeli' de

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2017'nin ilk Emlak Zirvesi Kocaeli' de
2017 yılı ile ilgili beklentilerin ve ekonomik göstergelerin ele alınacağı Kocaeli Emlak Zirvesi 18 Ocak 2017 tarihinde Kocaeli Ticaret Odası'nda EmlakSayfasi.com.tr ve KEMDER (Kocaeli Emlakçılar Derneği) işbirliğinde gerçekleşecek.

Kocaeli' de ilk kez düzenlenecek olan ve birbirinden önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı Emlak ve Gayrimenkul Zirvesi, dünya üzerinde gerçekleşen sermaye akışının ülkemizin lokomotif sektörlerinin başında gelen ”emlak" sektörüne nasıl etki edeceği de ele alacak. 18 Ocak 2017 tarihinde saat 16.00'da Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleşecek zirvenin ana oturum konuşmacısı Türkiye'nin en önemli ekonomistlerinden İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, gündem oturumunun konuşmacıları ise; EmlakSayfasi.com.tr kurucusu Utku Çalışkan, İstanbul Emlak Komisyoncuları ve Danışmanları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi ve Kocaeli Emlakçılar Derneği Başkanı Alpay Hacıoğlu olacak. "Yeni Dünya Düzeninde Para ve Gayrimenkul" konulu ana oturumunun konuşmacısı olan akademisyen, ekonomist ve yakın çağ siyasi tarihi uzmanı Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu özellikle son günlerde ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren Türk Lirası'nın geleceği hakkında da önemli açıklamalarda bulunacak. 

ULAŞIM YATIRIMLARININ ODAK NOKTASI KOCAELİ
EmlakSayfasi.com.tr ve KEMDER (Kocaeli Emlakçılar Derneği) işbirliğinde gerçekleşecek olan zirvenin amacı hakkında açıklamalarda bulunan EmlakSayfasi.com.tr Kurucusu Utku Çalışkan, "Kocaeli şehrimiz, gerek sanayi yatırımları gerekse de sahip olduğu jeopolitik konumuyla Marmara'nın parlayan yıldızlarından biridir. Özellikle alt yapı ve ulaşım yatırımlarının hızla arttığı son yıllarda Kocaeli'nin de ciddi bir yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. Bu yükseliş beraberinde kentteki gayrimenkul ve emlak sektörünü de olumlu yönde etkiliyor. 18 Ocak'ta gerçekleşecek olan zirvemizde de hem ülkemizdeki hem de Kocaeli' de son gelişmeleri ve 2017 yılı beklentilerini masaya yatıracağız" dedi. 
EMLAK ZİRVESİ SEKTÖRÜMÜZE DEĞER KATACAK 
Kocaeli' de gerçekleşecek Emlak Zirvesi'nin ev sahipliğini yapacak olan Kocaeli Emlakçılar Derneği (KEMDER) Başkanı Alpay Hacıoğlu yaptığı açıklamada, "Sektörümüzün gelişimi adına büyük önem verdiğimiz zirve etkinliğimizin ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gayrimenkul ve emlak sektörünün temsilcilerinin katılımı ile renklenecek zirvemizde Kocaeli ile ilgili birçok önemli gelişmeyi de katılımcılara aktarma fırsatı bulacağız. Birbirinden önemli konuşmacılarımızın yer aldığı zirvede özellikle Türkiye'nin en önemli ekonomistlerinden biri olan değerli hocamız Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu'nun aktaracağı bilgiler hem emlak sektörü hem de inşaat sektörü için önemli bir kazanım olacaktır" dedi. 

Ayşegül Kalaycı
 

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