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202 Hakim ve savcıya meslekten ihraç

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202 Hakim ve savcıya meslekten ihraç
Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 202 hakim ve savcıyı haklarında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç etti.

HSYK genel kurulu, 202 hakim ve savcı hakkında önemli bir karar verdi. Ankara'da HSYK toplanan genel kurul, ihraç kararlarını akşam saatlerinde aldı.

202 HAKİM VE SEVCI MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre halen meslekte bulunan 202 hakim ve savcıyı haklarında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç etti. Daha önce de çok sayıda hakim ve savcı FETÖ iltisakları sebebiyle meslekten ihraç edilmişti.

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