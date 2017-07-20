  • BIST 107.503
  • Altın 140,554
  • Dolar 3,5303
  • Euro 4,0618
  • Kocaeli 24 °C

22 asker FETÖ üyesi olduklarını itiraf etti

»
22 asker FETÖ üyesi olduklarını itiraf etti
Tüm ülkede FETÖ operasyonları sürerken, TSK içinde gizlenmeyi başaran 22 FETÖ’cü asker gözaltına alındı. Askerler FETÖ üyesi olduğunu itiraf etti.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçti ancak örgütün hain planlarının destekçileri tüm kurumlardan temizlenmeye devam ediyor. Operasyonların yapıldığı TSK’da 22 FETÖ’cü asker daha ifşa oldu. Üstelik örgütün kripto ekibinde olan ve 1 yıldır gizlenmeyi başaran 22 asker Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

11 İLDE DÜZENLENDİ
Kocaeli Merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri komutanlığında görevli, Yarbay kurmay, Binbaşı, Albay ve subaylardan oluşan 22 kripto asker gözaltına alındı. 

1 YIL BOYUNCA GİZLENDİLER
TSK içinde kendilerini bir yıl boyunca gizleyen 22 kriptodan bazıları Fettullah Gülen Terör Örgütü üyesi olduklarını da itiraf etti. 

22 kriptonun emniyette ifadelerinin devam ettiği ve ifadeleri doğrultusunda TSK’da, FETÖ’ye yönelik yeni operasyonların yapılacağı öğrenildi.

Kerim YAVUZ
 

Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özel okul öğretmenine FETÖ'den önce hapis sonra tahliye19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:50
  • Ormanda vahşet! Yakılmış ceset bulundu19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:11
  • Yol kenarında ayak bileklerinde bıçak yarasıyla bulundu, hastanede öldü19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:09
  • Son anda yakalanan DAEŞ üyelerinin mesajları yayınlandı19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:08
  • İzmit'ten Trabzon'a giderken feci kaza! 2 ölü19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:26
  • Deaş militanı Kılıçdaroğlu'nu silahla hedef almayı planlamış ancak...19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:26
  • Suikast girişimi davası duruşması ertelendi19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:22
  • SPA gaspçısı tutuklandı19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:44
  • Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman'ın davası ertelendi19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:35
  • İzmit'te kaza! Kafa kafaya çarpıştılar19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:51
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti