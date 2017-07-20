22 asker FETÖ üyesi olduklarını itiraf etti

Tüm ülkede FETÖ operasyonları sürerken, TSK içinde gizlenmeyi başaran 22 FETÖ’cü asker gözaltına alındı. Askerler FETÖ üyesi olduğunu itiraf etti.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçti ancak örgütün hain planlarının destekçileri tüm kurumlardan temizlenmeye devam ediyor. Operasyonların yapıldığı TSK’da 22 FETÖ’cü asker daha ifşa oldu. Üstelik örgütün kripto ekibinde olan ve 1 yıldır gizlenmeyi başaran 22 asker Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

11 İLDE DÜZENLENDİ

Kocaeli Merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri komutanlığında görevli, Yarbay kurmay, Binbaşı, Albay ve subaylardan oluşan 22 kripto asker gözaltına alındı.

1 YIL BOYUNCA GİZLENDİLER

TSK içinde kendilerini bir yıl boyunca gizleyen 22 kriptodan bazıları Fettullah Gülen Terör Örgütü üyesi olduklarını da itiraf etti.

22 kriptonun emniyette ifadelerinin devam ettiği ve ifadeleri doğrultusunda TSK’da, FETÖ’ye yönelik yeni operasyonların yapılacağı öğrenildi.

Kerim YAVUZ

