22 milyonluk projede beraber tur attılar

HALKTAN AÇILIŞA BÜYÜK İLGİ

Türkiye’nin ve ilimizin önemli lojistik merkezlerinden olan ihtiyaca yetersiz gelen ilçe içi trafiğini ve lojistik hizmetlerinde, tır geçişlerinde ciddi sıkıntı yaratan Gölcük ilçesi Hisar Deresi bölgesine Kocaeli Büyük Belediyesi ile Ford Otosan İşbirliğinde yaptırılan köprülü kavşak projesi gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

TAM KADRO KATILDILAR

Hisarey Köprülü kavşak açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Ford Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, Hisar Deresi bölgesinde ikamet eden vatandaşlar katıldı. Açılış sonrasında Karaosmanoğlu, Aksoy ve Genel Sekreter İlhan Bayram, makam aracıyla köprülü kavşak üzerinde tur atarak yeni yolu test ettiler.

ÖZYURT “ HAYIRLI OLDUN”

Açılış programında konuşan Ford Genel Müdürü Yardımcısı Güven Özyurt “Bugün çok önemli bir açılışta bir aradayız önemli bir alt yapı çalışması tamamlandı. Gerçekten eksikliğini hissettiğimiz yol ve alt yapı çalışmasıydı herkese hayırlı olmasını dilerim” dedi. Mehmet Ellibeş, “Gölcük asrın felaketini yaşadıktan sonra yeniden yapılanma sürecine hızlı bir şekilde başladı. Depremin enkazında yeni bir filiz gibi Gölcük doğdu ama kolay olmadı. Tüm şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı dilerim” deyip şunları kaydetti:

“GÖLCÜK TÜRKİYE’NİN VE KOCAELİ’NİN LOJİSTİK MERKEZİ”

“Nihayetinde bugün hayat günlük yaşam aksamadan sürüyor. Gölcük halkı yeniden yaşama sımsıkı sarıldı ve bugüne kavuştu. Bu günlere gelmemize neden olan Büyükşehir Belediyemizle birlik te ürettiğimiz projelere Gölcük halkı olarak teşekkür ederim. Önümüzde ki gün ve yıllarda bu projenin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Gölcük, Türkiye’nin ve Kocaeli’nin lojistik merkezi haline geldi. Burası ilçemizin trafikte ki önemli bir sıkıntısına çare olacaktır.” Ellibeş projenin hayati ve idari ekonomik destek sağlayan Büyükşehir’e ve Ford Otosan’a teşekkür edip yeni projeler içinde destek istedi.

KARAOSMANOĞLU “YENİ PROJELERİN MÜJDESİNİ VERDİ”

İbrahim Karaosmanoğlu, “Bir işi bitiriyoruz ve herhangi bir açılış yapacak zaman bulamıyoruz. 22 Milyonluk büyük bir iş ve bu işi sanayicimizle Ford Otosan’la birlikte yaptık. Eskiden zor şartlarda D-30’dan girişler çıkışlar zor oluyordu. Millet olarak, yerel yönetimler olarak yanlışlara müsaade etmeyeceğiz. Eskiden yaptığımız yanlışlar canımıza malımıza mal oldu. Önemli noktalardan biri ile sanayici ve iş adamlarımız ile Kocaeli’ne çok güzel şeyler kazandırdık. İşbirliği halinde her yıl 100 milyona yakın ortak iş yapıyoruz. İlimizin farklı farklı bölgelerinde projelerimizi sürdürüyoruz. Bu güzel eserin Gölcüğümüze hayırlı olmasını ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

AKSOY “ BELEDİYELERİMİZ BÜTÇELERİNİN DIŞINDA HİZMET YAPIYOR”

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Şehirler büyüdükçe sorunlarda beraber geliyor. Nüfus arttıkça trafikte artıyor. İnsanlarımızın alım gücünün artması ile birlikte özel araçların satın alımı da artmış durumda. Bu yoğunluğu karşılamak üzere Kocaeli Belediyemiz burada güzel bir yatırım gerçekleştirdi. Bakanlıklarımızın yürütmesi gereken noktalarda Büyükşehir Belediyemiz ayrılan bütçenin dışında hizmetler yapıyorlar. Bu noktada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Şennur YILDIZ

