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23. Geleneksel Hünkar Çayırı yağlı güreşleri başladı

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23. Geleneksel Hünkar Çayırı yağlı güreşleri başladı
Gebze Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fatih’in Otağı Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri başladı. 

Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği yer olan Hünkar Çayırı’nda düzenlenen yağlı güreşlerde baş pehlivan, baş altı, büyük orta, küçük boy, küçük orta, deste, tozkoparan, teşvik, minik 1, minik 2 ve minik 3 dallarında toplam 380 sporcu kıran kırana mücadele ediyor. Bu sene 23.’sü düzenlenen yağlı güreşler, Gebze Belediyesi Mehteran Takımı’nın mini konseri sonrası okunan Kur’an tilavetiyle başladı. Güreşlerin ev sahibi Başkan Köşker, Hünkar Çayırı’na gelerek sporculara başarılar diledi.

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden sonra en kapsamlı güreş şampiyonası olarak bilinen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’ne Başpehlivanlar Fatih Atlı, Orhan Okulu ve geçtiğimiz sene Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Recep Kara gibi ünlü isimler de altın kemer için mücadele edecek.

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